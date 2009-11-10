ING Bank'ta operasyon, Hakan Eminhsoy gitti, yeni CEO Nagel

T24 -

Wilfred Nagel'ın yeni görevine başlama sürecinde ING Bank Yönetim Kurulu Üyesi Vincent van den Boogert'in geçici CEO olarak görev yapacağı kaydedildi.Yönetimin banka içinde yaptığı duyuruda, operasyon "Hakam Eminsoy'un farklı bir kariyer gelişimi kararına" dayandırıldı.Bankadan yapılan yazılı açıklamada yer alan bilgilere göre, 1991 yılında ING'ye katılan Wilfred Nagel, risk yönetimi ve kurumsal bankacılık alanlarındaki ciddi deneyimi ile dikkati çeken uluslararası bir bankacı.Nagel, ING bünyesinde 6 yıl boyunca Asya bölgesinde çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, 2 yıl boyunca ING'nin New York'taki kurumsal ve yatırım bankacılığı operasyonlarında çalıştı.2002 yılında ING Kurumsal Kredi Risk Yönetimi Genel Müdürü olan Wilfred Nagel, 2005 yılında ise Asya Kurumsal Bankacılık Başkanlığı görevine getirildi.Görev değişikliğinin, alınacak onayları takiben geçerli olacağı ifade edildi. Bankadan çalışanlara yapılan duyuruda şöyle denildi:

Sevgili Çalışma Arkadaşlarımız,

ING Bank Türkiye CEO’su Hakan Eminsoy, farklı bir kariyer gelişimi kararına bağlı olarak aramızdan ayrılıyor.

Bu kararı takiben, halen ING Asya Kurumsal Bankacılık Başkanı olan Wilfred Nagel, 1 Ocak 2010

tarihi itibarı ile, ING Bank Türkiye CEO’su olacak. Nagel, görevi kapsamında doğrudan Avrupa Bankacılık Bölge Başkanı César González-Bueno’ya rapor edecek. ING Bank Türkiye Başkan Vekili ve Perakende Bankacılık Başkanı olan Vincent van den Boogert ise 1 Ocak 2010 tarihine kadar geçici CEO olarak görev yapacak.

Hakan Eminsoy, 2008 yılında ING’ye katılmadan önce 13 yıl boyunca Finansbank’ta çeşitli pozisyonlarda çalıştı ve Oyak Grubu bünyesindeki birçok şirketin Yönetim Kurulunda görev yaptı. 2003 yılında Oyak Bank’ın Başkanı ve CEO’su olan Eminsoy, Türkiye’deki bankacılık faaliyetlerimizi ve Oyak Bank ile entegrasyon sürecini mükemmel bir şekilde yönetti. ING’nin Türkiye’deki büyüme hedefleri doğrultusunda gösterdiği çok önemli çabalar ve Türkiye bankacılık sektörü ile ilgili engin bilgisi için kendisine minnettarız. Bilgi ve deneyimi ve bugüne kadar olan başarıları paralelinde, gelecek bir dönem boyunca, danışman olarak ING ile yakın ilişkide olmasını rica ettik.

1991 yılında ING bünyesine katılan Wilfred Nagel, kariyerine Hollanda kökenli AMRO Bank’ta başladı. Kurumsal bankacılık ve risk yönetimi alanlarında ciddi bir deneyime sahip olan Nagel, 6 yıl boyunca ING Asya bölgesinde çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, 2 yıl boyunca ING’nin New York’taki kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı operasyonlarında çalıştı. 2002 yılında ING Kurumsal Kredi Risk Yönetimi Genel Müdürü olan Wilfred Nagel, 2005 yılından bu yana da Asya Kurumsal Bankacılık Başkanlığını yürütüyor. Nagel, sonuç odaklı yaklaşımı, dürüst liderlik anlayışı ve müşterilerle kurduğu sağlam ilişkiler ile öne çıkıyor.

Wilfred Nagel, yeni görevinde ING Bank Türkiye’nin Perakende, Kurumsal ve Ticari bankacılık alanlarındaki başarısının devamlılığını sağlamak için çalışacak. Bu görev değişikliği alınacak BDDK onayı doğrultusunda geçerli olacak.

Hakan Eminsoy’a ING Bank Türkiye’ye bugüne kadar verdiği tüm değerli katkılar için teşekkür ediyor, Wilfred Nagel’e de yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,





Eli Leenaars Eric Boyer

CEO CEO

Perakende ve Özel Bankacılık Toptan Bankacılık





