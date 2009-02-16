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Spor

ING Bank, F1'den çekildi

ING Bank, 2009 sezonundan sonra, Formula 1 takımı Renault ile yeni bir sponsorluk sözleşmesi imzalamayacağını bildirdi.

16 Şubat 2009 02:00

Hollanda'nın uluslararası bankacılık ve sigorta şirketi ING Bank, 2009 sezonundan sonra, Formula 1 takımı Renault ile yeni bir sponsorluk sözleşmesi imzalamayacağını bildirdi.

Geçen yıl patlak veren küresel mali krizden olumsuz etkilenen, Renault'nun marka sponsoru ING, 2009 sezonundan sonra Formula 1 takımının sponsoru olmayacağını açıkladı. Şirketin Formula 1'e ayırdığı toplam bütçe, 75 milyon avro civarında idi.

Küresel ekonomik kriz, sporda en fazla Formula 1'i etkiledi. Formula 1 takımları için zorunlu kılınan maliyet kısıtlamalarının yanı sıra Honda, yarışlardan çekildiğini açıkladı, Credit Suisse Group'un da sponsorluktan çekildiğini bildirmesi üzerine, BMW Sauber yeni sponsor arayışına girdi.

Renault, geçen sezon markalar klasmanında 4, İspanyol pilotu Fernando Alonso da pilotlar klasmanında 5. sırada yer aldı.

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