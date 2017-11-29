ING Bank, 21 milyon liralık cezaya itiraz edecek

ING Bank, Rekabet Kurumu'nun verdiği 21 milyon liralık idari para cezasına itiraz etmeye hazırlanıyor.

ING Bank, Rekabet Kurumu'nun (RK) verdiği idari para cezasına itiraz edeceğini bildirdi. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurulu tarafından Bankamızın da aralarında bulunduğu bankalar hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan soruşturma sonucunda, Bankamız dahil olarak bazı bankalara idari para cezası verilmesine yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiş ve bu karar Rekabet Kurulu tarafından ilan edilmiştir.

Rekabet Kurulu tarafından Bankamız için öngörülmüş olan idari para cezası tutarı 21.112.960,50 TL'dir. Bankamız söz konusu karara ve cezaya ilişkin yasal haklarını saklı tutmakta olup, gerekli yasal girişimlerde bulunulacaktır"