ING 7 bin kişiyi çıkaracak

Geçen yılın son çeyreğinde büyük zarar bekleyen Hollandalı bankacılık devi Ing Group, 7 bin kişiyi işten çıkaracak, CEO’sunu değiştirecek.



ING, Hollanda hükümetinin, 27.7 milyar Euro’luk (35,8 milyar dolar) ABD mortgage kaynaklı sorunlu varlıkların büyük çoğunluğunu satın alacağını bildirdi.



ING’nin açıklamasında, 4. çeyrekte piyasa koşullarının aşırı yıpranması nedeniyle sermaye ve kredi piyasalarının en kötü 50 yılı yaşadığı belirtildi. Banka, işgücünün yüzde 5’ini temsil eden 7 bin kişiyi işten çıkaracak.



Banka, CEO’su Michel Tilman’ın ani ayrılışının ise son birkaç aydaki olağanüstü gelişmelerin ışığında ve kişisel koşullarla anlaşılabileceğini bildirdi.



ING, Tilmant’ın 1 Ağustos’a kadar bankanın danışmanı olarak kalacağını belirtti. Banka, yönetim kurulu başkanı Jan Hommen’i, Tilmant’ın yerine aday olarak gösterirken, Hommen’in durumu, şirketin 27 Nisan’daki yıllık toplantısına kadar muallakta kalacak.

