Infinix, eğlencenin yeni adı SMART 5'i duyurdu

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olan ve her yaştan kullanıcının dikkatini çeken Infinix, şimdi de yeni SMART 5 ile gençlerin ve teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. SMART 5, 6.6 inç ekran ve 5000 mAh pil ömrü ile eğlence ve performansı cebinize getiriyor. Kısa bir süreliğine geçerli olacak kampanya ile Infinix SMART 5'i satın alan kullanıcılar, irocker XE15 Bluetooth kulaklıklara da ücretsiz sahip olabilecekler.

Mobil akıllı cihazların dünyayı sardığı bu günlerde Türk gençleri günün ortalama 7 saatini internette geçiriyor. Akıllı telefonlar Türk gençleri tarafından sadece iletişim kurmak için değil, aynı zamanda eğlenmenin, sosyalleşmenin ve kendilerini göstermenin bir yolu olarak da kullanılıyor. Gençlerin ihtiyaçları ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak tasarlanan SMART 5, onlara aradıkları eğlenceyi kompakt bir biçimde sunuyor. SMART 5 ile; sosyal medya içeriği oluşturmak ve takip etmek, kaliteli videolar izlemek, geniş ekranda oyun oynamak ve tüm bunları yaparken şarj cihazına bağımlı olmamanın tadına varmak mümkün.

6.6 inç geniş IPS LCD ekranı ve oyun oynar veya film izlerken büyük rahatlık sağlayacak HD + görüntü kalitesi ile SMART 5, hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmamanızı sağlıyor. Ekran çerçevesinin inceliği ve kamera konumunun özenle ayarlandığı tasarımı, genişlik hissini bir adım ileriye taşıyor. Ayrıca, 500nit güneş ışığı ekranı ile, gün ışığının durumu ne olursa olsun ekran canlı bir görüş sağlıyor. Normal bir ekrandan çok daha iyi bir ekranda fotoğraflarınız da telefonunuzda daha mükemmel görünüyor.

Oyun oynarken veya önemli bir görüntülü görüşmenin ortasındayken telefonun şarjının bitmesi, belki de modern zaman kabuslarının en kötüsüdür. Fakat SMART 5 mobil deneyiminizin bir kabusa dönüşmemesi için ihtiyacınız olan her şey göz önüne alınarak üretilmiş. SMART 5’in 5000 mAh bataryası 4 güne kadar dayanıklı bir pil ömrü sunuyor. Aynı zamanda, 10 W süper şarj özelliği ile de ondan beklediğiniz her şeyi yapabilme gücünü hızla geri kazanabiliyor. Bu sayede yarım kalma korkusu olmadan eğlencenin tadını çıkarmak mümkün hale geliyor.

Smart 5, 8 MP ön kamerası ve 13 MP AI üçlü arka kamerasıyla nefes kesen fotoğraflar çekmeyi bir tıkla mümkün hale getiriyor. Yeni gelişmiş DTS ses işleme teknolojisi ile donatılan SMART 5, bir mobil cihazdan kaliteli ses alma konusundaki tüm efsaneleri yıkıyor ve nerede olursanız olun sizinle birlikte gelen bir mobil sahne deneyimi sunuyor. Parmak izi sensörü ve yüz tanıma teknolojisi ile de SMART 5, telefonunuzu dışarıdan gelecek güvenlik ihlallerine karşı koruyor. Ayrıca çift SIM kart özelliği ile tek bir cihazda birden fazla hat kullanma özgürlüğü ve kolaylığı da sağlıyor.

Infinix'in fiyat-performans yıldızı akıllı telefonu SMART 5, muhteşem özellikleri ve göz alıcı performansıyla bir cep telefonundan beklenen her şeyi sunuyor. Göz alıcı tasarımını göz alıcı renklerle birleştiren SMART 5'in Ege Mavisi, Morandi Yeşili ve Obsidyen Siyahı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor.

Günümüz gençliğini akıllı cihazlarla güçlendirmeyi hedefleyen Infinix, Türkiye'de üretilen ilk akıllı telefon olan SMART 5 ile kullanıcıların "ideal telefon" anlayışını yeniden oluşturacak. Dayanıklı pil ömrü, başarılı sesleri ve yüksek ekran kalitesi ile SMART 5, eğlenceye ara vermeyi gerektirmeyen bir mobil deneyimi sunuyor. Gençlerin istek ve beklentileriyle tasarlanan SMART 5, bir akıllı telefondan beklenen tüm özellikleri sunarak Türk kullanıcılardan şimdiden yüksek puanlar almayı başarıyor.

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