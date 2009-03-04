Infiniti, Bayraktar Grubu ile Türkiye'ye geliyor

Otomotiv markası Infiniti, Bayraktar Grubu distribütörlüğü ile yaz aylarından itibaren Türkiye'de satışa sunulmaya başlanacak.



Infiniti'nin Türkiye distribütörlük anlaşması, Bayraktar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar ve Infiniti Europe Başkan Yardımcısı Jim Wright arasında Cenevre Otomobil Fuarında imzalandı.



Infiniti Europe Başkan Yardımcısı Jim Wright, imza töreninde yaptığı konuşmada, Infiniti'de Total Ownership Experience adını verdikleri, müşterilerinin marka ile olan tüm yolculukları boyunca eşsiz bir deneyim yaşamaları prensiplerini Avrupa'da gerçekleştirebilecek güçlü işbirliklerine emanet etmek istediklerini belirtti.



Avrupa'nın hiçbir yerinde sunulmayan müşteri deneyimlerini hep birlikte sunabilecekleri, yaşam tarzları ile de müşterileriyle buluşabilecek iş ortakları bulunduğunu dile getiren Wright, "Bayraktar Grubu da, bizim bu yaklaşımımızı, deneyimleri ve markaya olan inançları ile çok iyi temsil edecek" dedi.



Infiniti'nin Türkiye distribütörlüğünü alan Bayraktar Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar ise bu etkili markanın Avrupa kararını ve bu alandaki çalışmalarını yıllardır yakından izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye'de yıllardır Infiniti'yi beğenen ve izleyen bir kitle var. Biz Türkiye'de farklı segmentlerdeki otomobil kullanıcılarını çok yakından tanıyoruz, beklentilerini ve alışkanlıklarını çok iyi biliyoruz. Infiniti'nin bizi bu hayaline ortak etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz."



Infiniti'nin sahip çıktığı tüm müşteri değerlerini en iyi şekilde temsil edeceklerini ifadee eden Bayraktar, "İddialıyız, Infiniti'yi uzun zamandır bekleyen bir müşteri kitlesi var ve beklediklerine değecek. Türkiye Infinity, bilinen hatta bazı kullanıcılar tarafından denenmiş olan bir otomobil markası. Markanın gücü, algısı çok yüksek; biz bu algının çok daha üzerinde bir hizmet sunarak, hem hali hazırda markayı kullanan hem de özlemle bekleyenlerin beklentilerinin çok üzerine çıkacağız" diye konuştu.

