İnfaz yasasından, Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırıp kaçan 'tosuncuk' da yararlanacak

Virüs salgınına karşı çıkarılan İnfaz Yasası, jet hızıyla onaylanıp Resmi Gazete’de yayınlandı. Tahliyeler dün tamamlandı. Yasa, Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırıp 1.5 milyar lira ile yurt dışına kaçan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’a da yarayacak.

Firari olan Aydın, Türkiye'de yargılanıp mahkum olduğu taktirde alacağı cezanın yarısı düşecek.

Ayrıca yasa, Gezi olayları sırasında polis müdahalesi ile hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elvan, Abdullah Cömert'in davalarından mahkum olan sanıkları da kapsayacak. Soma'da 301 madenci, Ermenek'de 18 madenci, Çorlu tren kazasında 7'si çocuk, 25 kişi, yüksek hızlı tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti. Aladağ yurt yangınında 10'u öğrenci, 12 kişi vefat etti. Bu davaların hükümlüleri de kapsama girecek.

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