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Politika

İnfaz ve koruma memurlarının maaşları arttı TBMM (A.A)

09 Ocak 2012 16:10

-İnfaz ve koruma memurlarının maaşları arttı TBMM (A.A) - 09.01.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, infaz ve koruma memurlarının maaşlarında 2012 yılından itibaren 128,60 TL ile 281,69 TL arasında iyileştirme yapıldığını bildirdi. Sadullah Ergin, İstanbul Bağımsız  Milletvekili İhsan Barutçu'nun yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, ceza infaz kurumlarında 27 bin 538 kadrolu, bin 88 sözleşmeli olmak üzere toplam 28 bin 626 infaz ve koruma memurunun görev yaptığını ifade etti. Sözleşmeli personelin, kadrolu personelin yararlandığı özlük haklarının çoğundan faylandığına dikkati çeken Ergin, yeni göreve başlayan sözleşmeli, kadrolu infaz ve koruma memuru arasında 170 ile 200 TL maaş farkı bulunduğunu belirtti. Ergin, şöyle devam etti: ''İnfaz ve koruma memurlarının maşlarında, 666 sayılı KHK'nın ilgili maddeleri uyarınca, genel idare hizmetleri sınıfının ek ödeme puanlarındaki artışa paralel olarak derece ve kademelerine göre 2012 yılından itibaren 128,60 TL ile 281,69 TL arasında iyileştirme yapıldı. Ayrıca, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarı taslağı kapsamında personele fiili hizmet zammı getirilmesi ve personel maşlarında 'güvenlik tazminatı' adı altında beli oranlarda iyileştirmeler yapılması planlanmaktadır.''

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