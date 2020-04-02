İnfaz düzenlemesi için 5 parti bir araya geliyor

İnfaz düzenlemesi kapsamında AKP, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP temsilcileri ile hukukçuları saat 14:00'te bir araya gelecek.

AKP ve MHP tarafından geçen günlerde açıklanan infaz paketinin değerlendirilmesi üzerine 5 parti temsilcileri ve hukukçuları toplanacak.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan yaptığı açıklamada, "Bu Türkiye’nin paketi. Ortak aklın, milletin vicdanının sesi. Paketle ilgili Türkiye’nin farklı yaklaşımlarının sesini dinledik, millet rehberliğinde son şeklini verdik. Ama bunun üzerine Meclis sürecinde de s partinin olabilecek stratejileri varsa onları da görüşmek üzere bir araya geliyoruz" dedi.

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