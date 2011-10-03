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İnekleri yüzünden trenin altında kaldı SİVAS (A.A)

03 Ekim 2011 23:16

-İnekleri yüzünden trenin altında kaldı SİVAS (A.A) - 03.10.2011 - Sivas'ta yük treninin çarptığı kadın, öldü. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bedirli köyü Akkuzulu mezrasında yaşayan 45 yaşındaki Cemile Şahin, köy yakınlarındaki arazide hayvan otlatırken ineklerinin tren yoluna çıktığını gördü.  İnekleri rayların üzerinden uzaklaştırmaya çalıştığı sırada, Kayseri'den Sivas yönüne giden makinistinin kimliği öğrenilemeyen yük treni, Şahin'e ve bir büyükbaş hayvana çarptı.  3 çocuk annesi Cemile Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin'in cesedi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşi yıllar önce öldüğü belirtilen Şahin'in köyde oğlu, gelini ve kayınpederiyle birlikte yaşadığı belirtildi.  Büyükbaş hayvanın da telef olduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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