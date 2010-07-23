İneklere yıkama makinesi

T24- Bir süt sağım ekipman ve sistemleri firmasının tasarımı olan inek yıkama makinelerinin ineklerin süt verimliliğini artırdı, hastalanma risklerini azalttı.





Habertürk'te yer alan habere göre, Yyıkama makinelerinin kan dolaşımını hızlandırarak süt miktarını yüzde 3.5 artırdığı belirtildi.





İsveç’te 30 bin inek yıkama makinesi satan firma, şimdi de İngiltere pazarına girecek.





Otomobil yıkama makinelerindeki büyük silindir süngerlerle yıkanan ve masaj yapılan inekler daha mutlu ve sağlıklı oluyor.

