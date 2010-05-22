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Yaşam

İnek tarlaya girdi, silahlar konuştu: 5 ölü

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

22 Mayıs 2010 03:00

T24 - Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu, merkeze bağlı Köyrübaşı köyü Doğukarakoç mezrasında iki aile arasında çıkan kavgada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.


Diyarbakır'ın merkeze bağlı Köprübaşı köyü Doğukarakoç mezrasında Ersin ve Erdil aileleri arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Veysi Erdil hayatını kaybetti. Yaralı 6 kişinin tedavisi de sürüyor.


Bu arada, olayda yaşamını yitiren diğer 4 kişinin de kimliklerinin Songül, Mustafa, Şaban ve Furkan Ersin olduğu belirlendi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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