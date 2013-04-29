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Yaşam

İnek Şaban'a suç duyurusu: Tarihe gömmeliyiz

İşçi emeklisi Orhan Erezkaya, mübarek ayların isimlerine takılan lakaplar sebebiyle aşağılandığı ve insanların çocuklarına özellikle Şaban ismini koyamadıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu

29 Nisan 2013 17:50

Yıllarca yurt dışında işçi olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen emekli Orhan Erezkaya,(55), mübarek isimlere yapılan ve hakarete varan yakıştırma ve tiplemelerle itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı gerekçesiyle soluğu Cumhuriyet Savcılığı'nda aldı.


'Şaban adıyla alay edilir oldu'


Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçesini veren Orhan Erezkaya, yıllardır özellikle Şaban ismine karşı bilinçli bir itibarsızlaştırma, gözden düşürme ve aşağılama çalışması olduğunu, televizyonlarda gösterilen İnek Şaban tiplemesi sebebiyle insanların artık çocuklarına Şaban ismini koymadıklarını, koyanların da değiştirme yoluna gittiklerini söyledi.

Şaban'ın Türkiye'de artık, aptal, geri zekalı, seviyesiz ve patavatsız sıfatlarının hepsini içine alan bir lakap haline getirildiğini söyleyen Erezkaya, şöyle konuştu: "Bundan ciddi olarak rahatsızım. İnsanlar ismi Şaban olan kişilerle dalga geçebilir bunlar fevri olaylardır. Ancak, medya aracılığıyla milyonlara halen İnek Şaban tiplemesinin ısrarla izletilmesi ve sürecin devam ettirilmesi, gelecek yıllarda Şaban isminin tamamen ortadan kalkmasına sebep olacaktır. İki hafta sonra mübarek üç aylar girecek.
Eskiden insanlar çocuklarının doğumunun üç aylara gelmesi halinde sevinir, erkek çocuklarına Şaban, Recep ve Ramazan ismini verirlerdi." Asıl mücadelesinin İnek Şaban tiplemesi üzerine olduğunu ancak İvedik filmleri sebebiyle Recep ve Tatar Ramazan filmi sebebiyle Ramazan ismine de hakaret edildiğini söyleyen Orhan Erezkaya, şunları söyledi:

 

'İnek Şaban'ı tarihe gömmeliyiz'

 

"Recep İvedik'in durumu ortada, birileri kafasında insanlık dışı bir karakter oluşturup ismini Recep koymuş. Tatar Ramazan da bir katil, devletine, kanunlara karşı çıkmış. Ve böyle bir insan kahraman olarak örnek olarak anlatılıyor."

Orhan Erezkaya, henüz resmi bir avukatının olmadığını ancak kendisine inanan avukatların bu konuya müdahale olmasını beklediğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Yüzde 98'i Müslüman olan Türkiye'de bana destek verecek avukatlar olduğunu biliyorum. Bu sadece benim değil, bütün Türkiye'nin mücadelesi olmalı. İnek Şaban filmini tarihe gömmeliyiz.

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