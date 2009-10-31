'İnek Şaban' çizgi film oluyor

249 Türk Sineması'na 28 yıl hizmet ederek, 84 sinema filmi ve 3 televizyon dizisinde yer alan Kemal Sunal'ın herkesi güldüren filmleri çizgi film oluyor.



Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde kendisi hakkında filmlerinin neden çok izlendiğine dair, 'Sinemada ve Televizyonda Kemal Sunal ve Filmleri' başlıklı bir yüksek lisans tezi hazırlayan Sunal'ın 'Şabanoğlu Şaban' adlı filmi, bir süre önce dünyanın en büyük sinema filmleri veritabanı olan IMBD tarafından 'tüm zamanların en iyi komedi' filmi seçilmişti.



Kemal Sunal'ın yüzlerce kez yayınlanmasına rağmen hâlâ izlenme rekorları kıran filmlerini çizgi filme dönüştürecek isim ise Nejdet Arkın. 40 film şirketini satın alarak Yeşilçam'daki iki binden fazla filmin haklarını elinde bulunduran usta yapımcı, Sunal Ailesi ile de görüşerek ön hazırlıklarını tamamladı.



İlk etapta 10 film



'İnek Şaban' başlığı altında çekilecek çizgi filmleri, Maltepe Üniversitesi ve bir Alman animasyon şirketi beraber hazırlayacak. İlk adımda animasyon haline getirilecek filmler arasındam 'Katmadeğer Şaban', 'Tarzan Rıfkı', 'Garip', 'Atla Gel Şaban', 'Dokunmayın Şabanıma', 'İnek Şaban', 'Bekçiler Kralı', 'Kapıcılar Kralı', 'Güllüşah ile İbo' ve 'Şaşkın Damat' bulunuyor.