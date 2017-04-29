İnek Bayramı’na kısıtlama

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen İnek Bayramı'na katılıma kısıtlama getirildi. Güvenlik gerekçesiyle Cebeci Kampüsü'ne, sadece burada okuyan öğrenciler ile öğretim elemanları dışında hiç kimsenin girişine izin verilmeyecek.

Gazete DuvaR’dan Nurettin Öztatar’ın haberine göre, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (Mülkiye) kutlanan Geleneksel İnek Bayramı’na, Cebeci Kampüsü dışından kimse alınmayacak.

Yıllardın halka açık olarak kutlanan Geleneksel İnek Bayramı’na bu yıl Cebeci Kampüsü’ndeki öğrenciler, öğretim elemanları ve çalışanlar dışında kimsenin alınmayacağı duyuruldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, öğretim elemanlarına gönderdiği yazıda yasağın gerekçesini “Üniversite genelinde halen uygulanan güvenlik önlemleri” olarak açıkladı.

Dekanlığın gönderdiği duyuru şöyle:

“Geleneksel İnek Bayramı etkinlikleri 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ankara Üniversitesi genelinde halen uygulanan güvenlik önlemleri gereğince; İnek Bayramı süresince Cebeci Kampüsü’ne sadece kampüs öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanları alınacaktır. Misafirlerin ve mezunların kampüse girişi mümkün olamayacaktır.

Gereğini saygılarımızla rica ederiz. DEKANLIK”