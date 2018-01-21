İnegölspor-Tuzlaspor: 2-1

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Hasan Avcı (xx), Ercan Aydın (xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx), Kemal Hastürk (xxx), İsa Akgöl (xxx), Gökhan Kurumuş (xxx), Okan Deniz (xxx), Emrah Dağ (xxx), Enes Ata (xxx), Raif Demir (xxx) (Dk. 74 Kaan Aygün x), Ali Sakal (xxx) (Dk. 61 Emirhan Aydoğan x), Anıl Şahin (xxx), Barış Sinan Üstün(xxx) (Dk. 82 Cengiz Ötkün x)

TUZLASPOR: Bora Sevim (xxx), Bülent Uzun(xxx), Gökcan Kaya (xxx), Sadık Baş (xxx) (Dk. 81 Hakan Gökçek x), Bertuğ Bayar (xxx) (Dk. 66 Emre Keleşoğlu x), Kerem Şeras(xxx), Ayhan Tuna Üzümcü (xxx), Can Demir Aktav (xxx), Lider Koç (xxx), Berat Ali Genç (xxx), Mehmet Çakır (xxx) (Dk. 90 Mustafa Karabulut ?)

SARI KARTLAR: Ali Sakal, İsa Akgöl, Emirhan Aydoğan, Kaan Aygün (İnegölspor), Sadık Baş, Hakan Gökçek (Tuzlaspor)

GOLLER; Dk.13 Enes Ata, Dk. 90 Okan Deniz (İnegölspor), Dk. 35 Sadık Baş (Tuzlaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden İnegölspor sahasında ağırladığı Tuzlaspor’u 2-1 mağlup etti.

7\'nci dakikada gelişen Tuzlaspor atağında Lider’in ortasında Sadık’ın vuruş direğin yanından auta çıktı.

9\'uncu dakikada İnegölspor atağında Anıl ceza sahası içindeki Okan’ı gördü. Topla buluşan Okan’ın ortasında rakip topu uzaklaştırdı.

13\'üncü dakikada Barış Sinan’ın kullandığı serbest vuruşunda ceza alanı içerisinde oluşan karambol de topla buluşan Enes Ata’nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

35\'inci dakikada Tuzlaspor atağında Ayhan Tuna’nın savunma arkasına attığı topu Sadık, kalecinin üstünden ağlara gönderdi: 1-0

40\'ıncı dakikada Tuzlaspor ceza sahası çizgisinden serbest vuruş kullandı. Mehmet Çakır’ın vuruşu az farklı auta çıktı.

53\'üncü dakikada Ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Çakır’ın şık vuruşunu, kaleci incelikle çeldi.

60\'ıncı dakikada İsa’nın ceza sahası dışına ortasında topla buluşan Okan’ın sert şutunda top çataldan geri döndü.

89\'uncu dakikada İnegölspor atağında Ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Okan’ın vuruşu, kalecide kaldı.

90+3\'üncü dakikada İsa’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Okan Deniz topu ağlarla buluşturdu: 2-1

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