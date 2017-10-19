İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş: Kazanmak için bütün gücümüzle oynayacağız

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)- İNEGÖLSPOR Teknik Direktörü Murat Yoldaş, Sancaktepe Belediyespor maçına ilişkin yaptığı açıklamada, \"Yukarıya doğru gidişimizi bir adım daha üste taşıma adına önemli bir maç\" dedi.

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele veren İnegölspor, 21 Ekim Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Sancaktepe Belediyespor maçının hazırlıklarını İlçe Stadı\'nda yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Murat Yoldaş, \"Top rakipteyken bütün takımın, topun arkasında olmasını zaten hep söylüyoruz. Bunu takım olarak çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Sadece yapamadığımız bir şey vardı, topu savunmadan hücuma geçişte hızlı kullanamadık ve girdiğimiz pozisyonlarda bunları değerlendiremedik. Özellikle bu hafta onun üzerinde duruyoruz” dedi.

GÜVEN GELDİ

Tecrübeli teknik adam, takımın son durumu hakkında da bilgiler vererek şunları söyledi: \"Kazanmak için bütün gücümüzle oynayacağız. Çocuklar iyi çalışıyor. Son maçla ilgili kendilerine daha da güven geldi. Sancaktepe maçı da bu anlamda çok önemli. Yukarıya doğru gidişimizi bir adım daha üste taşımak adına önemli bir maç diye görüyorum. Kemal\'in sakatlığı var. Raif ve Kenan iki hafta yok. Anıl\'ın durumu belli değil. Böyle bir durum var ortada. Okan\'ın ve Enes\'in hafif sakatlığı var. Kemal, Kenan, Raif\'in sakatlıkları ciddi. Anıl\'ın iyileşmesi halinde antrenman eksikliği var. Diğer oyuncuların fazla bir şeyi yok. Maça yetiştirmeye çalışıyoruz. Görev verdiğimiz arkadaşlarımızda elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Hepsine güveniyoruz. Son maçta 2 tane genç oyuncumuzla oynadık. Onlar da aslan gibi oynadılar, mücadele ettiler. Bir bütünüz\" diye konuştu.

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