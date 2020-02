İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş: Güzel bir enerji var

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL-BURSA,(DHA)

İnegölspor\'da Teknik Direktör Murat Yoldaş, Bucaspor maçına ilişkin, \"Güzel bir enerji, güzel bir yakaladığımız serti var. Onu Buca maçıyla devam ettirmek istiyoruz\" dedi.

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele veren ve son haftalarda çıkış yakalayan İnegölspor, 25\'inci hafta maçında Bucaspor\'a konuk olacak. İzmir\'deki mücadele pazar günü saat 14.30\'da başlayacak. Bu maçın hazırlıklarına devam eden bordo-beyazlı ekipte teknik direktör Murat Yoldaş ise açıklamalarda bulundu. Şu an ligde 46 puan ile 5\'inci sırada bulunan takımını değerlendiren tecrübeli çalıştrııcı, \"Bu noktaya gelmek için çok uğraştık çok mücadele ettik. Olağanüstü mücadele etti çocuklar. Geldiğimiz nokta itibariyle çok önemli ama bu saatten sonra esas önemli olan en kötü burada kalabilmek veya daha yukarıya doğru tırmanışa devam etmek. Böyle bir konuma geldiğiniz zaman daha da bir hedef haline geliyorsunuz. Bizim bundan bir çekincemiz yok. Çünkü çocuklara olan inancımız çok büyük. Çok istiyorlar ve çok mücadele ediyorlar ve burada kalıp, daha da yukarıya gidebilme adına çok daha büyük mücadele vereceklerini düşünüyorum\" dedi.

\"TEK SORUN SAKATLIKLAR\"

Ancak şu an tek sorunun sakatlık problemleri olduğuna işaret eden Murat Yoldaş, \"Bizi düşündüren şeyler kadromuzda olan oyuncularımızın şuanda sakatlık ve hastalık

problemi olanlar var. Emrah, Ali ve Ahmet Hakan\'ın sakatlığı var. Şener, Cengiz ve Enes Bayır hasta. Emirhan milli kamptan geldi. Onun yorgunluğu var. Bunların iyileşmesini bekliyoruz. Mesela bugün 13-14 oyuncuyla antrenman yaptık. İnşallah hafta sonuna kadar daha iyi olurlar. Tabi deplasmanda Buca maçı oynayacağız. Biz maçları teker teker ele alıyoruz. Ondan öncesini veya sonrasını düşünmüyoruz. Çok önemli bir maç. Yine en iyi şekilde mücadele edip, sahadan 3 puanla ayrılmayı düşünüyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama hafta sonuna kadar hasta ve sakat oyuncularımızın iyileşmesi çok önemli. Eksikliklerde olabilir ama oynayan oynamayan bütünleştiği için kimsenin yokluğunu hissettirmiyorlar. Güzel bir enerji var. Güzel bir yakaladığımız seri var. Onu Buca maçıyla devam ettirmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI