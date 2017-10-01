İnegölspor-Kocaeli Birlikspor: 1-1

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA), (DHA)

STAT: İnegöl

HAKEMLER: Emre Abar (x), Mustafa Han (xx), Uğur Erdoğan (xx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx)- Kemal Hastürk (xxx), İsa Akgöl (xx) (Dk.78 Ahmet Hakan Şahin xx), Bilal Özdemir (xxx), Enes Ata (xxx), Raif Demir (xxx), Ali Sakal (xx) (Dk.63 Uğur Parlak x), Emirhan Aydoğan (xx), Kenan Şahin (xx), Anıl Şahin (xx), Barış Sinan Üstün (xxx) (Dk.50 Okan Deniz xx)

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç Özalgan (xx)- Atakan Narin (xxx), Emirhan Subaş (xxx), Muhammet Özkal (xx), Yahya Kemal Baki (xx), Raif Uzuner (xx), Melih İnan (xx) (Dk.76 Batuhan Boyoğlu xx), Semih Üstün (xxx), Talha Özler (xx), Emrecan Yıldızhan (xx) (Dk.88 Tayyip Seymen xx), Mehmet Mustafa Yıldızaç (xx)

GOLLER: Dk. 11 Semih Üstün (Kocaeli Birlikspor), Dk. 84 Okan Deniz (İnegölspor)

SARI KARTLAR: İsa Akgöl, Emirhan Aydoğan (İnegölspor), Emirhan Subaş, Muhammet Özkal, Semih Üstün, Onur Behiç, Tayyip Seymen (Kocaeli Birlikspor)

KIRMIZI KART: Emrecan Yıldızhan (Kocaeli Birlikspor)

11’inci dakikada Emrecan Yıldızhan’ın pasında, Semih Üstün’ün ceza sahası içerisinde vurduğu şut ile top ağlarla buluştu: 1-0.

14’üncü dakikada Anıl Şahin’in vurduğu serbest vuruş kaleci Onur Behiç tarafından karşılandı.

24’üncü dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Raif topu Kenan Şahin ile buluşturdu. Kenan’ın vuruşunda top yan ağlara gitti.

26’ncı dakikada topu İnegölspor’un kalesine doğru süren Melih’i düşüren İsa sarı kart ile cezalandırıldı. Rakip takımda Raif’in kullandığı serbest vuruşu kaleci Şener kornere çeldi.

30’uncu dakikada Melih’in sağ kanattan açtığı ortaya Raif penaltı çizgisine yakın bir noktada topla buluştu, vuruşu az farkla auta çıktı.

34’üncü dakikada Enes Ata’nın sağdan getirdiği topla yaptığı ortaya Kenan Şahin dokundu, top az farkla auta çıktı.

50’nci dakikada sağ taraftan Okan’ın ortasında İsa caza sahası içinde müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

55’inci dakikada Emrecan Yıldız’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Melih İnan şutunu kaleci Şener Özcan çizgide yakaladı.

83’üncü dakikada sağ taraftan gelişen İnegölspor atağında Raif’in ceza sahası içine gönderdiği top boşta kaldı, topu iyi takip eden Okan Deniz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1\'lik eşitlikle sona erdi.