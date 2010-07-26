-İNEGÖL'DEKİ OLAYLARDA 7 GÖZALTI BURSA (A.A) - 26.07.2010 - Bursa Valisi Şahabettin Harput, İnegöl'de çıkan olaylarda 7 kişinin gözaltına alındığını belirterek, kameralarca tespit edilen kişilerin sabaha kadar birer birer evlerinden alınacağını söyledi. Harput, ilçede herkesi son derece üzen olaylar yaşandığını ifade ederek, ''Bizi asıl üzen bir anlık yanlış anlamayla bölgemizde yaşayan vatandaşların arasında 'normal adi bir asayiş olayını' bölgesel özellikli bir olay gibi algılayarak birilerinin de bunu provoke ederek yan yana yaşayan insanlarımızın karşı karşıya getirilmek istenmesidir'' diye konuştu. Bu işin öncüsü görülen bir kısım kişilerin aşırı alkollü olmaları, söz dinlememeleri, şuursuzca eylem yapma hevesi içinde olmaları dolayısıyla bunlarla ikna edici mutabakat sağlanamadığını söyleyen Harput, şunları kaydetti: ''Olaylarda 10'un üzerinde polisimiz yaralandı. Karakolumuza, belediyemize saldırıldı. Bir kısım araçlar tahrip edildi. Camlar kırıldı. Niçin yapıldığının izahı yok. Bir gençlik grubunun yaptığı yanlış, üzüntü vesilesi olmuştur. Olayın gerisinde yanlış anlamaya dayalı provokasyon vardır. Yöneticilerimiz olabildiğince aklıselim çalışmıştır. Olayların daha da büyümesi engellenmiştir. Birçok kişi, bu olayın gerçek yüzü anlaşılınca 'Ya biz ne yaptık, bize hizmet eden devletimizin aracına nasıl saldırdık' diyeceklerdir.'' Harput, vatandaşların bu tür şayialara itibar etmeden son derece soğukkanlı olması gerektiğini hatırlatarak, ''Böyle şeylerin sonucunda hep üzüntü verici sonuçlar çıkıyor. Burada bir oyun, bir tuzak vardır'' dedi. Olayın geri planda destekçisi olan 7 kişinin gözaltına alındığını bildiren Vali Harput, kameralarca tespit edilen kişilerin sabaha kadar teker teker evlerinden alınacağını söyledi.