-İNEGÖL'DEKİ OLAYLARA 50 GÖZALTI BURSA (A.A) - 15.09.2010 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 26 Temmuz'da meydana gelen olaylara ilişkin, kamera kayıtlarının incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda 50'ye yakın kişi daha gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay gecesine ait kamera kayıtlarını incelemesi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda başlattığı çalışmada, olaylarla ilgisi olduğu gerekçesiyle 50'ye yakın kişi, gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili başka gözaltıların da olabileceği öğrenildi. İnegöl'de, 26 Temmuz'da 5 kişinin bıçaklanmasının ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 kişiden 11'i tutuklanmıştı.