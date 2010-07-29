-İNEGÖL'DEKİ OLAYLARA 11 TUTUKLAMA İNEGÖL (A.A) - 29.07.2010 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4 gün önce 5 kişinin bıçaklanmasının ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 kişiden 11'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, gözaltında tutuldukları Bursa Emniyet Müdürlüğünden sabah saatlerinde İnegöl'e getirilerek adliyeye sevk edilen 13'ü çocuk, 50 zanlının Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alındı. İfadelerin alınmasının ardından aralarında 13 çocuğun da bulunduğu 37 zanlı, Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakırken, diğer 13 zanlı, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan Hakan Yılmaz, Yusuf Tetik, İlker Erdem, Emrah Bulut, Erdinç Asar, Adem Ersoy, Okan Şahin, Murat Uslu, Bilal Çoban, Gökhan Buyruk, Mert Sevgi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Mustafa V. ve Cemalettin Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.