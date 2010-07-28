-İNEGÖL'DEKİ OLAYLAR: 50 KİŞİ ADLİYEDE İNEGÖL (A.A) - 28.07.2010 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 gün önce 5 kişinin bıçaklanmasının ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13'ü çocuk 50 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltında tutuldukları Bursa Emniyet Müdürlüğünden Büyükşehir Belediyesine ait 3 otobüsle İnegöl'e getirilen zanlılar, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına sokuldu. Zanlıların adliyeye getirilişi sırasında bu kişilerin yakınlarıyla polisler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.