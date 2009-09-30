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Yaşam

İnegöl'de trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

30 Eylül 2009 04:57

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Yücel Erim yönetimindeki 16 PU 613 plakalı domates yüklü kamyon, İnegöl-Eskişehir kara yolunda Mezit 1 Köprüsü Kınık köyü ayrımında Yalçın Karataş'ın kullandığı 16 KU 508 plakalı pikapla çarpıştı.

Araçlar, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenip orta refüjü aştıktan sonra karşı şeride geçti.

Kazada, ağır yaralanan Zerkif Yıldız ve Ömer Şimşek kaldırıldığı hastanede öldü. Yaralılar, kamyon şoförü Yücel Erim ve Yalçın Karataş, Harun Özdemir, Adem Bozan, Hayrettin Özdemir, Mehmet Kurmuş ve Olcay Karabük, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Hayrettin Özdemir, Adem Bozan, Mehmet Kurmuş ve Olcay Karabük daha sonra Bursa'daki Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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