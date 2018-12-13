T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnegöl'de kayıp yaşlı kadının ayak izi bulundu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde 10 Aralık'ta evden çıkıp bir daha geri dönmeyen Arzı Balaban’ın (74) arazide ayak izi bulundu

13 Aralık 2018 20:47

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde 10 Aralık\'ta evden çıkıp bir daha geri dönmeyen Arzı Balaban’ın (74) arazide ayak izi bulundu.
Evinden 4 gün önce bastonunu alarak çıkan Arzı Balaban, bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak sokak gezerek kayp kadını aradı. Arazileri de kontrol eden polis, AFAD ve AKUT ekiplerine haber verdi. Akşam kadının kaybolduğu yere gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelediler. Güvenlik kameralarına yansıyan kadının mahalle dışına çıktığını tespit eden ekipler, aramaları arazide sürdürdü. Farklı noktalarda aradıkları Arzı Balaban\'ın terliğine ulaşan ekipler bugün de ayak izini buldular ancak bölgenin çamurlu olması çalışmaları zorlaştırıyor. Ekipler boş binalar başta olmak üzere bölgede bulunan inşaat alanlarını tarıyor. Sabah saatlerinde tekrar en son görüldüğü Huzur Mahallesi civarında aramalarını yoğunlaştıran ekipler, drone ile bölgeyi taradı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZBursa DHA BURSAnınAralıkArzı BalabanınEvindenArzı BalabanBununOlayEmniyet MüdürlüğüArazileriAFADAKUTAkşamGüvenlikFarklıEkiplerHuzur MahallesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24