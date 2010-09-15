İnegöl dosyası yeniden açıldı: 60 gözaltı

T24 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1.5 ay önce meydana gelen olaylarla ilgili olarak kamera kayıtlarının ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda 60’a yakın kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay gecesine ait kamera kayıtlarını incelemesi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yeniden çalışma başlattı.

Olaylarla ilgisi olduğu gerekçesiyle 60’a yakın kişi gözaltına alındı.



Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.



Olayla ilgili başka gözaltıların da olabileceği öğrenildi.



İnegöl'de 26 Temmuz'da 5 kişinin bıçaklanmasının ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 kişiden 11'i tutuklanmıştı.



