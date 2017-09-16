İnegöl Belediyespor - Radnik: 3-0 (Balkan CUP)

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(BURSA), (DHA)

BALKAN Kupası\'nda İnegöl Belediyespor finale yükselerek CSM Bükreş\'in rakibi oldu.

Erkekler Voleybol Balkan Kupası ikinci maçında Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Bosna-Hersek’in temsilcisi Radnik Bijeljina’yı 3-0 yenerek finale yükseldi. Bosna Hersek temsilcisi Radnik Bijeljina\'yı yenen İnegöl Belediyespor, yarın finalde Romanya temsilcisi CSM Bükreş\'in rakibi oldu. Sırbistan temsilcisi Jedinstvo ile Bosna Hersek temsilcisi Radnik

Bijeljina ise yarın 3\'üncülük maçı oynayacak.



SALON: İnegöl

HAKEMLER: Vladimir Stojanac (xx), Ali Bağde (xx)

İNEGÖL BELEDİYESPOR: İbrahim Ersin Başaran (xxx), Gökhan Çatal (xxx), Hüsaj Gazmend (xxx), Cansın Hacıbekiroğlu (xxx), Klapwijk Niels (xxx), Antanovich Sierhei (xxx), (Caner Dengin (xxx), Berkay Bayraktar(xxx), Tunç Ayhan (xxx), Mehmet Almaz(xxx), Cansın Çınar (xxx), Mustafa Kırıcı(xxx), Anıl Tokat (xxx), Ceyhun Tendar (xxx)

RADNIK BIJELJINA: Perisic Dusan (xx), Milicevic Vladimir (xx), Jocic Dejan(xx), Lecic Rastko (xx), Duric Aleksandar (xx), Mılios Culibrk (xx), Orsolic Anto (xx), Balaban Dario(xx)

SETLER: 25-21, 25-18, 25-20

SÜRE: 74 dakika (27,22,25)

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