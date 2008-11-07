İneğin ağzındaki poşet patladı

Siirt’in Eruh ilçesinde bir kişi ineğinin yemeye çalıştığı poşeti çıkarmaya çalışırken, meydana gelen patlamayla yaralandı.



Bilgili köyü Çayırlı mezrasında hayvanlarını otlatan Abdulselam Akan (38), ineğinin yemeye çalıştığı naylon poşetinde bir ağırlık olduğunu fark etti.



Akan, poşeti ineğinin ağzından çıkarmaya çalışırken patlama meydana geldi. Patlamayla yaralanan ve çevredekilerin yardımıyla Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akan, ilk müdahaleden sonra Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.



Bu arada, ağzında patlama meydana gelen inek de telef oldu.

