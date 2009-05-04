‘İndirimli satışlar haksız rekabet yaratıyor’

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş, hazır giyim sektöründe mağazalarında uygulanan sezon indirimlerinin haksız rekabete yol açtığını belirterek, indirimlere çeki düzen getirilmesini istedi.



Karakuş yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik krizle birlikte neredeyse bütün mağazaların yeni sezona indirimlerle birlikte girdiklerini ve bu durumun haksız rekabete yok açtığını savundu.



Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yeni atanan Nihat Ergün’den ilk dileklerinin, indirimli satışlara düzen getirilmesi olduğunu belirten Karakuş, bir kaç dönemdir çıkarılamayan ve indirimlere düzen getirecek yasal bir düzenlemenin bir an önce meclis gündemine getirilmesini, aksi halde hazır giyim sektörünün rekabet gücünü tümüyle yitirebileceğini savundu.



Karakuş, yeni sezon diye bir kavramın kalmadığını, indirimlerdeki düzensizliğin tüketicileri de olumsuz etkilediğini belirterek şöyle devam etti:



"Bugün bir parça giysi alan bir tüketici, ertesi gün aynı mağazada aynı ürünün daha ucuza satıldığına şahit oluyor. Tüketici kandırıldığını düşünüyor. Oysa bu ürünün ne zaman indirime gireceğini bilse, o malı ya hemen alacak ya da indirimi bekleyecektir. Piyasada düzen diye bir şey kalmadı. Maalesef önce bindirim sonra indirim uygulaması da gittikçe yaygınlaşıyor. Bu da markalaşmaya büyük darbe vuruyor"



Karakuş, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün;den bekledikleri ilk yasal düzenlemenin "Para, pul, teşvik, özel muamele değil" yasalarla önlerinin açılması olduğunu, en kısa zamanda kendisini ziyaret ederek, sektörün sorunlarını ve özellikle indirimlere çeki düzen ihtiyacını aktaracaklarını sözlerine ekledi.

