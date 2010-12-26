-İNDİRİM ANCAK VERGİLERDEN OLUR ANKARA (A.A) - 26.12.2010 - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı Muhsin Alkan, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında tüketiciyi tatmin edecek bir indirim yapılmasının ancak akaryakıttan alınan vergilerde bir indirim yapılması ile mümkün olabileceğini söyledi. Alkan, deniz taşıtlarındaki akaryakıttan ÖTV alınmadığına dikkati çekerek, ''Devlet buna bir miktar ÖTV koyarsa ve kaçak akaryakıt sorununu önlerse, hem fiyatlarda düşüş yapabilir, hem de bugün toplanan vergiden daha fazla vergi toplayabilir'' dedi. PÜİS Genel Başkanı Alkan, akaryakıt fiyatları ve promosyonlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, akaryakıtın tamamıyla dışarıya bağımlı ithal edilen bir ürün olduğunu, bu nedenle ham petrol fiyatları ve dolar kurundan kaynaklı değişimler nedeniyle fiyatının düşüp arttığını söyledi. Türkiye'de akaryakıtın bu kadar pahalı olmasının arkasındaki nedeninin yüksek vergiler olduğuna işaret eden Alkan, son dönemdeki fiyat spekülasyonlarında ise bayi kesiminin kesinlikle fiyatları yükseltme, ucuzlatma gibi bir durumunun söz konusu olmadığını ifade etti. Bayilerin brüt yüzde 4,5-5 oranında karı bulunduğuna, ellerine net geçen karın, istihdam, elektrik, su gibi bir çok maliyet dikkate alındığında çok cüzi kaldığına işaret eden Alkan, şöyle devam etti: 'Bayilerden indirim bekliyoruz şeklinde beyanat veriliyor. Bayilerin karı nedir ki? Burada en son indirime gidecek kesim bayi kesimidir. Her istasyonda en az 10 kişi çalışıyor. Sen hem istihdam sağlayacaksın, hem vergini vereceksin, hem de de günah keçisi olacaksın. Bayilerden ne bekleyeceksiniz? Tüketici iyi bir hizmet bekleyebilir, temiz bir akaryakıt istasyonu bekleyebilir ama fiyat üzerinde bir indirim bekleyemez. Çünkü bayilerin mevcut brüt karı yüzde 4.5-5 oranında. Genel ve işletme giderlerini çıkardığınız zaman, bayinin elinde çok cüzi bir pay kalmaktadır'' Akaryakıt fiyatlarında tüketiciyi tatmin edecek bir indirim yapılması ancak akaryakıttan alınan vergilerde bir indirim yapılması ile mümkün olabilir. Bugün akaryakıt ürünlerinde yüzde 65 oranında vergi yükü var. Ham petrol fiyatı, rafinaj maliyeti, rafineri payı, dağıtıcı ve bayi payı hesaplandığı zaman zaten bir şey kalmıyor ki. Akaryakıt firesi olan bir madde. Biz akaryakıtı aldığımız zaman devlete parasını veriyoruz, dönüyoruz litre litre satıp bunu vatandaştan topluyoruz. Bayiye bugün çok kar ediyor diyen bir kesim varsa gelsin bize yüzde net 1 kar versinler, kendileri çalışsınlar üstü onların olsun.'' -VERGİ ORANLARI NASIL İNDİRİLEBİLİR?- Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında gerçek bir indirim yapılması isteniyorsa, bunun devletin topladığı vergiden fedakarlık yapması ile mümkün olabileceğini ifade eden Alkan, ''Bugün deniz taşıtlarındaki akaryakıttan ÖTV alınmıyor, ama kara taşıtlarında kullanılan akaryakıta yüksek vergi uygulanıyor. Halen kaçak akaryakıt ve 10 numaralı yağ satışı sorunu devam ediyor. Devlet, deniz taşıtlarında kullanılan akaryakıta bir miktar ÖTV koyarsa ve kaçak akaryakıt sorununu önlerse, hem fiyatlarda düşüş yaşanabilir, hem de bugünden daha fazla vergi toplayabilir'' diye konuştu. Kaçak akaryakıttan devletin vergi kaybının yılda 3-4 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Alkan, bunun önlenmesi durumunda diğer dengelerle birlikte fiyat düşüşü olabileceğini ve vergi tahsilatının artacağını kaydetti. -''PROMOSYON KALDIRILACAKSA TÜMÜYLE KALDIRILSIN''- EPDK'nın akaryakıtta promosyonu kaldırmasına ilişkin kararına da değinen Alkan, ''yarım yamalak'' olan bu kararın amaca tam olarak hizmet etmediğini iddia etti. Bir kısım promosyonlar kaldırılırken, bir kısımın kalmasının sektörde kaos, kargaşa yarattığını ifade eden Alkan, şöyle devam etti: ''Promosyonu kaldıracaksan, tümüyle kaldırmalısın. Çanak çömlek kalksın ama sadakat kartları kalsın diye bir uygulama olamaz. Çanak çömleği zaten küçük dağıtıcılar veriyor. Asıl bayiyi zora sokan, elini büken büyük dağıtıcıların verdiği özel kartlar, kredi kartlarından puan yüklenmesi gibi promosyonlar. Bazı büyük şirketlerin lehine kararlar almamak lazım. Promosyon haksız rekabeti getiriyorsa, eğer promosyon yanlışsa, yarısı yanlış yarısı doğru olmaz. Promosyonların yüzde 100 kaldırılması fevkalade doğru bir karar olacaktı. Herşeyin net yapılması lazım. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 31 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, akaryakıt ve madeni yağ satışlarında istasyonlarda hediye, eşantiyon ve kampanya adları altında oyuncak, deterjan, ev eşyası, bilet gibi tüm mal promosyonlarının yapılmasını yasaklamıştı. Kurul, akaryakıt satışları sonucu bankaların kredi kartlarından puan yüklenmesi gibi finansal promosyonlar ile istasyonlarda verilen araç yıkama, ücretsiz yağ değişimi gibi hizmet promosyonlarına yönelik herhangi bir sınırlama getirmemişti.