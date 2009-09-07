India'nın pilotu Lıuzzi oldu

Formula 1 takımlarından Force India'nın İtalyan pilotu
Giancarlo Fisichella'nın, Ferrari ile anlaşması üzerine, sezonun geri kalan
yarışları için takımın test pilotu Vitantonio Liuzzi ile
anlaşıldı.
Macaristan Grand Prix'si
öncesindeki sıralama yarışında başından yaralanan ve sezon sonuna kadar
yarışamayacağı açıklanan Brezilyalı pilot Felipe Massa'nın yerine, Ferrari'ye
transfer olan Fisichella'dan boşalan koltuğa, İtalyan Liuzzi oturacak.
28
yaşındaki Liuzzi, 2005-2007 yılları arasında Red Bull ve Toro Rosso takımları
adına, toplam 39 grand prix'te yarıştı.
Öte yandan Giancarlo Fisichella,
Belçika Grand Prix'sini ikinci sırada
tamamlamıştı.