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Spor

India'nın pilotu Lıuzzi oldu

07 Eylül 2009 18:42

Formula 1 takımlarından Force India'nın İtalyan pilotu Giancarlo Fisichella'nın, Ferrari ile anlaşması üzerine, sezonun geri kalan yarışları için takımın test pilotu Vitantonio Liuzzi ile anlaşıldı.

Macaristan Grand Prix'si öncesindeki sıralama yarışında başından yaralanan ve sezon sonuna kadar yarışamayacağı açıklanan Brezilyalı pilot Felipe Massa'nın yerine, Ferrari'ye transfer olan Fisichella'dan boşalan koltuğa, İtalyan Liuzzi oturacak.

28 yaşındaki Liuzzi, 2005-2007 yılları arasında Red Bull ve Toro Rosso takımları adına, toplam 39 grand prix'te yarıştı.

Öte yandan Giancarlo Fisichella, Belçika Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlamıştı.




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