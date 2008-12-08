Indiana direnemedi

4 karşılaşmanın oynandığı NBA'de son şampiyon Boston, daha önce boyun eğdiği Indiana'yı bu defa uzatmada geçmeyi bildi. Lakers da 25 top kaybı yapmasına karşın Milwaukee önünde zorlanmadı.Boston'a bu sezon iki yenilgisinden birini yaşatan İndiana, son şampiyona dün gece bir kez daha korkulu anlar yaşattı ancak bu defa güçlü rakibinin galibiyet serisini sonlandıramadı.Bir ara 11 sayı geriye düşen İndiana, Boston'ı yakalamayı ve maçı uzatmaya taşımayı başardı. Fakat Celtics oynanan ekstra 5 dakikalık bölümde Indiana'ya 17-12'lik üstünlük kurarak sahadan 122-117 galip ayrıldı ve üstüste 12. maçını kazanmayı bildi.Boston'da Ray Allen 37 sayı, Kevin Garnett 17 sayı 20 ribaund 5 top çalma 4 asist, Paul Pierce da 17 sayı 8 asistle oynadılar.Boyalı alanı Boston'dan daha iyi kullanmasına karşın rakibine uzatmada teslim olan İndiana'da ise Markiz Daniels 26, Danny Granger da 20 sayı kaydettiler.Los Angeles Lakers da Milwaukee'yi yaptığı yüksek sayıda top kaybına karşın 105-92 mağlup etti. Maç boyunca 25 top kaybı yapan Lakers, Bucks'a yalnızca 4 fastbreak sayısı imkanı tanıdı.Boyalı alanda da rakibin bulduğu 36 sayıya 48 sayı ile karşılık veren Lakers'da sahaya ilk beşte çıkan tüm oyuncular çift haneli sayıya ulaştı.Kobe Bryant, 20 sayı 8 asist, Derek Fisher da 19 sayı ile Lakers'ın en skorer iki oyuncusu oldu. İlk yarının sonlarına doğru verim alamadığı ilk 5 oyuncularının tamamı yerine yedeklerin forma giydiği Milwaukee'de ise Joe Alexander 15, luc Richard Mbah a Moute 14 sayı ürettiler.