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Politika

Independent: Türkiye'deki Suriyelilerin sayısıyla ilgili açıklanan veriler doğru olmayabilir

"Türkiye'de bulunan Suriyelilerin yüzde 100'ünün kayıtlı olup olmadığını bilmiyoruz"

11 Mart 2016 09:11

Independent gazetesi, Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısının, hükümetin açıkladığı gibi 2.7 milyon olmadığına dair iddiaları sayfasına taşıdı.

Laura Pitel'ın İstanbul'dan kaleme aldığı haberde, Balkanist adlı internet sitesinde yazılan ve Türkiye'deki Suriyelilerin sayısının daha az olduğunu tartışan bir makaleyi aktarıyor.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre, haberde özetle şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye'nin güneyinde bulunan, bugün isimsiz bir örgüt için çalışan bir yardım görevlisi ve eski bir insani yardım görevlisi tarafından yazılan makale, geçen yıl Türkiye'den deniz yoluyla geçerek Yunanistan'a varan insanların sayısını 880 bin olarak gösteren verileri alıntılıyor.

"Aynı dönemde, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısının 1.5 milyondan 2.5 milyona çıktığı bildirildi. Ankara tarafından iddia edilen mevcut Suriyeli toplam sayısı ise 2.7 milyon.

"Yazarlar, bu artışın doğru olması için geçen yıl, Suriye'den Türkiye'ye, doğrudan Avrupa'ya gidenlerin dışında, ayda 80 bin mültecinin geçmiş olması gerektiğini belirtiyor.

"Ancak, geçen yıl Mart civarından sonra, sınırın büyük bölümünün kapatılması nedeniyle, Suriyeliler için Türkiye sınırını geçmek çok daha zor hale geldi.

"Makale, resmi verilere göre kamplarda yaşayan Suriyeli sayısının 2015'te 230 binden 270 bine çıktığına işaret ediyor.

"Yazarlar, Türkiye'nin resmi verilerinin, özellikle de hummalı AB müzakerelerinin temelini oluştururken daha temkinli bir şekilde ele alınması gerektiği bir zamanda, 'yardım kuruluşları ve hükümet yetkilileri tarafından tartışmasız şekilde kabul edildiği' uyarısında bulunuyor."

Independent bu iddiayı bir Türk yetkiliye sorduğunu aktarıyor:

"Üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili rakamların çok yüksek olabileceğini reddetmedi ancak 'bunu söylemenin zor olduğunu' belirtti.

"Yetkili, Independent'a şunları söyledi: 'Her ne kadar yetkililer herkesi kayıt etmeye çalışıyor olsalar da halihazırda Türkiye'de bulunan Suriyelilerin yüzde 100'ünün kayıtlı olup olmadığını bilmiyoruz. Aynı zamanda, kaç kişinin Türkiye'den ayrıldığını, kaç kişinin boğulduğunu ve kaç kişinin yolculuğunun Avrupa'da sonlandığını da bilmiyoruz'.

"Yetkili, Avrupa'daki rakamların da kesin doğru olmayabileceğini, çünkü Almanya ve İsveç'e yolculuk yapan insanların birçok ulusal sınırı geçtiğinin, kayıt edildiğinin ve her sınır geçtiklerinde tekrar kayıt edildiklerinin bildirildiğini ileri sürdü."

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