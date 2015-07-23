Independent: Türkiye, Suriye'deki şiddetin içine çekilecek

Independent gazetesinin tanınmış Orta Doğu yazarı Patrick Cockburn, Suruç saldırısını analiz etti. Cockburn, "Yanlış taktik seçen Türkiye giderek Suriye'deki şiddetin içine çekilecek" yorumunda bulundu.

Patrick Cockburn yazısına, "Suruç saldırısının, Türkiye'de siyasi gündemi giderek artan oranda ülkenin Suriye savaşına dahil olmasının belirlediği" tespiti ile başlıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Independent yazarı, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun saldırı sonrası yaptığı "İlk işaretler DAEŞ'i gösteriyor" açıklamasını da önemli bulmuş. Türk yetkililerin daha önce bu tip saldırılardan otomatik olarak Suriye hükümetini sorumlu tuttuğunu hatırlatmış.

MİT ile IŞİD ve El Kaide'nin Suriye'deki kolu olan Nusra Cephesi arasındaki ilişkinin Türkiye içinde ve dışında tartışıldığını belirtiyor Cockburn.

'Türkiye'nin rolü, Pakistan'ınkine benziyor'

Independent'taki yazıdan bazı satırlar şöyle:

"550 mil (937 kilometre) uzunluğundaki Türkiye sınırından gidip gelmelerin, 2011 yılından bu yana Suriye'deki cihatçı hareketlerin büyümesinde hayati rol oynadığına şüphe yok. Suriye'ye akın eden binlerce yabancı gönüllünün hemen hemen tamamı bu ülkeye Türkiye üzerinden gitti. Türkçe ya da Arapça bilmeyenler bile sınırı geçmekte fazla zorlanmadı."

"Türkiye birçok yönden IŞİD ve Nusra Cephesi için güvenli bir sığınak oldu. Afganistan'daki Taliban militanlarını destekleyen ve onlara güvenli bir bölge sunan Pakistan'a benzer bir rol oynadı. Türk liderler ise bunu şiddetle reddediyor ve bu kadar uzun bir sınırı kontrol etmenin imkansız olduğunu söylüyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IŞİD'lileri "teröristler" olarak nitelendirdiğini ancak Suriye hükümetinin ve PYD'nin de bu örgüt kadar kötü olduğunu söylediğini hatırlatıyor Cockburn. Suriyeli muhaliflerin son taaruzuna da değiniyor:

"Nusra Cephesi'nin önderliğindeki taarruzun, Türkiye'deki operasyon merkezlerinden yürütüldüğü; Türkiye, Suudi Arabşstan ve Katar arasındaki yakınlaşmanın sonucu olduğu iddia ediliyor. Sürekli ılımlı Suriyeli muhaliflere desteğini dile getiren ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford da bu yıl, birbirlerinden fazla farkı olmayan IŞİD ve Nusra Cephesi'nin silahlı muhaliflere hakim olduğunu söylemişti.

'Tampon bölge IŞİD'e yardımcı olabilir'

"Türkiye, Suruç'daki bombalı saldırıdan sonra ne yapacak?" diye soran Cockburn, sorusunu şöyle yanıtlıyor:

"(Türkiye) güçlerini, uzun süredir hedefi olan bir 'tampon bölge' oluşturmak için sınır ötesine, Suriye'ye taşıyabilir. Ancak bu bölge büyük oranda Kürt toprakları içinde yer alacaktır. Hatta söz konusu bu bölge Kürtlere savaşan IŞİD'e yardımcı bile olabilir."

Ankara'nın Suriye ile güney sınırınn Kürtlerce kontrol edimesinden rahatsız olduğunu vurgulayan Cockburn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunun siyasi bedelini ödediğini söylüyor. AKP'nin 7 Haziran'daki genel seçimde Meclis'teki çoğunluğunu kaybetmesine temelde neden olarak, muhafazakar Kürtlerin partiyi terk etmesini gösteriyor.

Cockburn yazısını şöyle noktalıyor:

"Türkiye'nin Suriye politikasının çöktüğüne şüphe yok. Çünkü (Suriye Devlet Başkanı) Esad hala iktidarda ve Kürtler önemli bir toprak parçasını kontrol ediyor. Bu arada şiddet de merhametsizce Türkiye içine yayılıyor."