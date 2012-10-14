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Independent: Türkiye, giderek sabırsızlanıyor

Türk hükümetinin Suriye’ye yönelik misilleme uyarıları, 'Türkiye giderek sabırsızlanıyor' yorumlarına neden oluyor

14 Ekim 2012 14:44

İngiliz Independent gazetesi, "Türkiye, Suriye sınırı ihlal ederse misillemede bulunacağı uyarısını yapıyor" başlıklı haberinde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun son zamanlarda yaptığı  ikazların ardından, Türkiye ile Suriye arasindaki "gerginliklerin tırmandığını" ifade etti.

Türkiye'nin "krizin içine, bu ayın başlarında Suriye’den ateşlenen top mermilerinin Akçakale’ye düşerek beş kişiyi öldürmesinden sonra sürüklendiği" belirten gazete, Batılı ülkelerede Suriye krizinin sadece izlendiğini ancak, "Türkiye ise, artan biçimde sabırsızlanıyor" dedi.

 

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