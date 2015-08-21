Independent: Türkiye güvenli bölge için ilk adımı attı

İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesi Türkiye'nin Suriye'de talep ettiği güvenli bölgeyi oluşturmak için ilk adımı attığını ve Azez kenti civarına yerleşecek olan Türkmen güçlerinin Suriye'ye girişine yardımcı olduğunu yazıyor.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre, gazetenin diplomasi muhabiri Kim Sengupta'nın imzasını taşıyan haberde, "[Türkiye] ordusu Türkmen savaşçılara zırhlı araçlarla eşlik ederek Bab El Selam üzerinden Azez'e gidip kamplarını kurmalarına yardımcı oldu" deniyor.

Bab El Selam, Kilis'teki Öncüpınar sınır kapısının Suriye tarafında bulunuyor.

'Evlerinizin koordinatlarını koalisyona veririz'

Türkmen güçlerinin bölgeye yerleştirilmesinin "Dört buçuk yıldır süren Suriye iç savaşında düzenlenen bu tip ilk müdahale" olarak yorumlandığı haber şöyle devam ediyor:

"Türkiye'nin son adımı Kürtlerle etnik çatışmaların tehlikeli noktalara gelmesine yol açabilir. Türkmen liderler binlerce Türkmen'in kuzey Suriye'deki evlerinden Kürt militanlar tarafından zorla çıkarıldığını ve bazılarının IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) kontrolündeki bölgelere gitmek zorunda kaldığını söylüyor."

Haberde Tel Abyad eski yerel konseyi üyesi Ahmed el-Hac'ın görüşleri şöyle aktarılıyor:

"Geçen ay Rakka'nın kuzeyindeki üst düzey bir Kürt komutan Türkmenlere 'Eğer gitmezseniz evlerinizin ve okullarınızın koordinatlarını IŞİD karşıtı koalisyona vereceğiz' dedi. Tehditleri işe yaradı, insanlar evlerini terk edip gitti."

"Türkmenler Haziran sonu itibarıyla YPG'nin 5 bin kişiyi Hammam Türkmen Semelli bölgesinden çıkardığını söylüyor" denen haberde, yakın bölgelerden de 8 bin Türkmen'in daha evlerini terk etmeye zorlandığı ve Rakka'ya doğru gittiği iddialarının bulunduğunu aktarılıyor.

'ABD YPG'nin desteğinin devam etmesini istiyor'

"Türkmenler tampon bölgeyi destekliyor" denen haberde Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın şu sözleri yer alıyor:

"Bu çok önemli bir fırsat. Güvenli bölgenin oluşturulması için iki yıldır çağrı yapıyporuz. Eğer daha önce uygulanmış olsaydı insanlar [Suriye Cumhurbaşkanı Beşar] Esad'ın varil bombalarıyla ölmezdi. Bugün DAEŞ'ten [IŞİD] ya da YPG'den bahsediyor olmazdık. Türkmenler artık DAEŞ ve YPG'den bıktı."

Türkiye'nin değişen Suriye politikasını Independent gazetesine yorumlayan İngiltere'den bir diplomatın sözleri de haberde yer alıyor:

"IŞİD'e karşı mücadelede Türklerin desteğini almak çok önemliydi. Türkiye'nin bunun karşılığında talep ettiği de Kürtlere karşı operasyonlar oldu. PKK'nın saldırıları da ateşe benzin döküyor. Ama Türklerin itidalli olmaları için çalışıyoruz. Amerikalılar kesinlikle YPG'nin desteğinin devam etmesi gerektiği görüşünde."

Gazeteye konuşan İngiliz diplomata göre Azez bölgesinde zaten gergin olan etnik ilişkilere Türkmen güçlerinin gönderilmesi yardımcı olmayacak.

ABD'li yetkililerin Türkiye'nin son hamlesinden haberdar olmadığı da belirtilen haberde "Hafta Başında Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu bölgeye girmeye çalışan IŞİD savaşçılarının ya da Kürt savaşçıların 'Türkiye ve ABD tarafından etkisiz hale getirileceğini' söyledi. İncirlik üssünü kullanan Washington ise Sinirlioğlu'nun sözlerinin Kürtlerle ilgili olan bölümüne karşı çıktı" deniyor.