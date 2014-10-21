Independent: Türkiye ABD'nin sabrını taşırdı

Independent gazetesinde bugün gazeteci Patrick Cockburn "Kürtler Kobani'yi kurtarabilir mi?" başlıklı bir yazısı yayımlandı. Cockburn, Washington'ın Türkiye'nin direncine sabrının tükendiğini, bu nedenle politikasını değiştirerek Kobani'deki Kürtlere havadan silah yardımı yaptığını belirtti.

Kobani'deki Kürt güçlerinin Türkiye tarafından 'terörist" olarak görüldüğünü hatırlatan Cockburn, "Buna rağmen silah yardımı, ABD'nin politikasındaki radikal değişime, Kürtlerle doğrudan işbirliği yapılacağına işaret ediyor" dedi.

Yazı şu ifadelerle devam etti:

"Bir aydır kuşatma altında olan kentin yalnızca Türkiye sınırı açıktı ve Türk ordusu şimdiye kadar sınırdan silah, mühimmat ve diğer yardım taleplerinin geçişine izin vermemişti.

Amerikan kargo uçakları 21 ton silahı dün akşam Kobani'ye ulaştırdı. Bu silahların içinde tanksavarlar ve tıbbi yardım malzemeleri de bulunuyordu.

Kürtlerin sağladığı istihbaratla ABD, IŞİD mevzilerine yönelik bombardımanı da arttırmıştı.

Tüm bunlar İslamcı militanların ilerleyişini durdurdu.

ABD'nin Kobani'ye bir anda artan desteğinin ardında, Washington'ın, IŞİD'in bir zaferini daha kaldıramayacağı gerçeği yatıyor.

IŞİD'in Kobani'de zafer kazanması, Başkan Barack Obama'nın IŞİD'e yönelik "yok etme" politikası düşünüldüğünde, oldukça küçük dürüşürücü olabilirdi. Ve örgüte karşı yürüttüğü kampanyanın desteğini azaltabilirdi."

Cockburn, ABD'nin liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun üyesi olan Türkiye'nin Kobani'yi kurtarmak için hiçbir tedbire izin vermemesinin, Washington'ın sabrını taşırdığını belirtiyor.

Yazıda, üst düzey bir ABD'li yetkilinin açıklamalarına da yer veriliyor. Buna göre "Kürtlerin silahlarının bittiği ve ve askeri mühimmatın azaldığı" bilgisi ABD'ye ulaşıyor ve "acil olarak silah yardımı yapılması gerektiğine" karar veriliyor.

Cockburn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "PKK ile PYD arasında bir fark yok" sözlerini hatırlatıyor. Bunun üzerine Obama'nın Erdoğan'ı aradığını yazan gazeteci, Kobani'ye yapılacak yardımın Türkiye'ye -izni aranmaksızın- haber verildiğini kaydediyor.

Yazıda, yardımı sağlayan uçakların Türkiye hava sahasından uçmadığına da dikkat çekiliyor.

Cockburn, yazının devamında, Türkiye için peşmergenin geçişine izin vermenin, Kobani'ye "güvenli koridor" açmaktan daha kolay olduğunu, çünkü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ilişkilerin daha iyi olduğunu belirtiyor.