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Dünya

Independent: Trump, göçü yasaklayacağı 7 ülkeden 4'ünü bombalıyor

Trump'ın Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'e vize yasağı koyacağı iddia edilmişti

26 Ocak 2017 21:34

Seçim sürecinde İslam karşıtı söylemleri ile dikkat çeken Donald Trump, ABD’nin 45. Başkanı olarak görevi devralmasının ardından seçim vaatleri gerçekleştirmek için harekete geçti. Reuters haber ajansı, Trump'ın çarşamba gününden itibaren ABD'ye göçmen girişlerini sınırlayan ve sınır denetimlerini artıran bir dizi idari kararnameye imza atacağını bildirdi. Habere göre, bu kararnameler arasında mültecilerin kabulünün geçici olarak durdurulması ve Orta Doğu ve Afrika'daki yedi ülkenin vatandaşlarına verilen vizelerin geçerliliğinin askıya alınması da yer alıyor.

Reuters'ın konuyla ilgili bilgi sahibi olan Kongre danışmanları ve göç uzmanlarına dayandırdığı haberinde, vatandaşlarına verilen vizelerin askıya alınacağı ülkeler Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen olarak sıralandı. 

Independent gazetesi ise vize yasağı haberini “Başkan Donald Trump, göçü yasaklayacağı 7 ülkeden dördünü bombalıyor” başlığıyla duyurdu. Irak, Suriye, Libya ve Yemen’de ABD ordusunun IŞİD ve El-Kaide’ye yönelik operasyonlar düzenlediği hatırlatılan haberde Somali’ye yönelik olarak da Eylül 2016’da operasyon düzenlediği ifade edildi.

Irak’ta IŞİD kontrolündeki Musul’u geri almak için Şii ve Kürt güçlerle birlikte operasyonla düzenlediği belirtilen haberde ABD’nin Suriye’de sahadaki rolüne dikkat çekildi. Yüzden fazla IŞİD militanının geçtiğimiz hafta perşembe günü gerçekleşen ABD bombardımanında öldürüldüğünün ifade edildiği metinde Savunma Bakanlığı’nın Obama’nın son görev gününde, Kuzey Suriye’de bulunan Şeyh Süleyman kampını da kapsayan bir operasyon düzenlendiğini açıkladığı hatırlatıldı.

Kaddafi’nin öldürülmesinin ardından IŞİD’in Libya’da da genişlediğinin ifade edildiği haberde, ABD’nin Sirte’de düzenlediği operasyonlara dikkat çekildi. Yemen için de ayrı bir bölüm ayrılan haberde burada bulunan El-Kaide militanlarına karşı bir savaş başlatıldığı, cuma, cumartesi ve pazar günü operasyonlar düzenlendiği kaydedildi. Yemen’deki operasyonların Trump’ın görevi devralmasının ardından düzenlenen ilk operasyonlar olduğu ifade edildi.

 

ABD en çok hangi ülkelerden göç alıyor?

 

Haberin İngilizce orijinalini okumak için tıklayınız…

 

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