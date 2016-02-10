T24 LogoT24 Logo
Gündem

Independent: Suriye'de uçuşa yasak bölge kurulmalı

“Obama, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara gücü teklifini ciddi bir şekilde değerlendirmelidir"

10 Şubat 2016 11:13

Independent gazetesinde yayımlanan ve gazetenin editoryal görüşlerini aktaran yazıda, ABD'ye, Suriye'de muhaliflere destek olma ve sivillerin korunması için bir uçuşa yasak bölge kurma çağrısı yapıldı. Yazıda, son askeri ve diplomatik gelişmeler sonucu Suriyeli muhalif grupların sahada güçsüzleştiği; ABD'nin bu gruplara destek vermesi, körfez ülkelerinin kara operasyonu önerisini ciddiye alması ve siviller için uçuşa yasak bölge kurması gerektiği belirtiliyor.

Independent'ın yazısında özetle şöyle:

"Rejim güçleri, Rusya'nın hava gücü desteğiyle, muhaliflerin kilit konumdaki kalelerinden Halep'i koparma tehdidinde bulunuyor. Eğer kenti geri alabilirlerse bu, muhalefetin, 2011'de başlayan devrimin başından bu yana yaşadığı en büyük yenilgi olacak. Korktuğumuz gibi Beşar Esad ve müttefikleri askeri operasyonlarını artırmak için BM aracılığındaki barış görüşmelerini bir kılıf olarak kullandı.

ABD, Esad'ın ekmeğine yağ sürdü. Beyaz Saray, savaşı geriletme düşüncesiyle Cenevre görüşmeleri öncesinde isyancılara desteği azalttı ve Körfez ülkelerine silah tedarikini yavaşlatma baskısı yaptı. Önümüzde iki yol duruyor. Birincisinde Rusya ve Esad adım adım isyancıları ezer. (…) İkincisinde Batı ve Körfez güçleri durumu değiştirip bir pat haline geri çevirme girişimde bulunur ve bunun ardından müzakereler başlar.

Bu, Barack Obama'nın harcamak istediğinden daha fazla siyasi sermaye gerektirir. Ancak yapılacak doğru şey budur."

Independent, ABD'nin, Körfez ülkelerinden gelen askeri müdahale önerilerini de dikkat alması gerektiğini yazıyor:

“Obama, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara gücü teklifini ciddi bir şekilde değerlendirmelidir.

Obama, Türkiye daha fazla sivilin sınırı geçmesine izin vermediği için, olabildiği kadar çok sivilin korunması amacıyla bir uçuşa yasak bölge kurmalıdır. Kuşatma altındaki kentlere havadan yardım atılmalıdır.

ABD eğer daha fazla geri çekilirse, Suriye halkına ihanet etmiş ve en kötü aşamasına girebilecek insani felakete sırtını dönmüş olacaktır."

 

ETİKETLER

suriyeuçuşa yasak bölgeobamaesadtürkiyesuudi arabistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24