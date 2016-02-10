Independent: Suriye'de uçuşa yasak bölge kurulmalı

Independent gazetesinde yayımlanan ve gazetenin editoryal görüşlerini aktaran yazıda, ABD'ye, Suriye'de muhaliflere destek olma ve sivillerin korunması için bir uçuşa yasak bölge kurma çağrısı yapıldı. Yazıda, son askeri ve diplomatik gelişmeler sonucu Suriyeli muhalif grupların sahada güçsüzleştiği; ABD'nin bu gruplara destek vermesi, körfez ülkelerinin kara operasyonu önerisini ciddiye alması ve siviller için uçuşa yasak bölge kurması gerektiği belirtiliyor.

Independent'ın yazısında özetle şöyle:

"Rejim güçleri, Rusya'nın hava gücü desteğiyle, muhaliflerin kilit konumdaki kalelerinden Halep'i koparma tehdidinde bulunuyor. Eğer kenti geri alabilirlerse bu, muhalefetin, 2011'de başlayan devrimin başından bu yana yaşadığı en büyük yenilgi olacak. Korktuğumuz gibi Beşar Esad ve müttefikleri askeri operasyonlarını artırmak için BM aracılığındaki barış görüşmelerini bir kılıf olarak kullandı.

ABD, Esad'ın ekmeğine yağ sürdü. Beyaz Saray, savaşı geriletme düşüncesiyle Cenevre görüşmeleri öncesinde isyancılara desteği azalttı ve Körfez ülkelerine silah tedarikini yavaşlatma baskısı yaptı. Önümüzde iki yol duruyor. Birincisinde Rusya ve Esad adım adım isyancıları ezer. (…) İkincisinde Batı ve Körfez güçleri durumu değiştirip bir pat haline geri çevirme girişimde bulunur ve bunun ardından müzakereler başlar.

Bu, Barack Obama'nın harcamak istediğinden daha fazla siyasi sermaye gerektirir. Ancak yapılacak doğru şey budur."

Independent, ABD'nin, Körfez ülkelerinden gelen askeri müdahale önerilerini de dikkat alması gerektiğini yazıyor:

“Obama, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara gücü teklifini ciddi bir şekilde değerlendirmelidir.

Obama, Türkiye daha fazla sivilin sınırı geçmesine izin vermediği için, olabildiği kadar çok sivilin korunması amacıyla bir uçuşa yasak bölge kurmalıdır. Kuşatma altındaki kentlere havadan yardım atılmalıdır.

ABD eğer daha fazla geri çekilirse, Suriye halkına ihanet etmiş ve en kötü aşamasına girebilecek insani felakete sırtını dönmüş olacaktır."