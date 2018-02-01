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Yaşam

Independent: Nusret'in et hazırlayış biçimi yasalara aykırı!

'Sosyete kasabı' Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde New York'taki ikinci restoranını açmıştı

01 Şubat 2018 01:27

“Tuz dökme” hareketiyle Türkiye’de olduğu kadar, dünyada da üne kavuşan Nusret Gökçe, şu sıralar New York’ta açtığı ikinci restoranı ile adından söz ettiriyor. Independent'ta yer alan bir habere göre Nusret'in et hazırlayış biçimi New York eyalet yasalarına aykırı zira Sağlık düzenlemesi 81. maddeye göre ete çıplak elle dokunmak yasak. 

81. maddede şu ifadeler yer alıyor:

"Yemek sıcak değilse, çıplak el değmeden hazırlanacak ve servis edilecektir."

Gökçe'nin çektiği videolarda eti hazırlamadan önce çıplak elle dokunduğu hatta çeşitli şovlar yaptığından bahsedilen Independent haberinde bu durumun New York sağlık yasalarına aykırı olduğuna vurgu yapıldı. Haberde çıplak elle ete dokunmanın bakteri, parazit ve virüslere davet çıkardığı belirtilirken bu durumun gıda zehirlenmesine neden olabileceği bildirildi. 

 

Independent’ın haberini aktaran Sözcü gazetesi “New York’ta pek çok ünlü restoran et pişirirken çıplak elle dokunuyor. Bugün rezervasyon bulmanın neredeyse imkansız olduğu bu restoranların bu kadar dolup taşması hiç şüphesiz bu şefler sayesinde” yorumunda bulundu.

 

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