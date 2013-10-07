Independent: 'Mezhep savaşında güvenli kale yok'



Independent gazetesi için bir makale kaleme alan Patrick Cockburn, Suriye'deki mezhepler çatışmasının Türkiye'de siyasi hayatı etkilemeye başladığını yazdı. Türkiye hükümetinin Suriye'deki iç savaşta Sünni Müslümanlara destek verdiğini öne süren Cockburn, bu durum karşısında Alevilerin "korku içinde yaşadığını" söylüyor.

Cockburn, İstanbul'da kendisine konuşan Alevi Nevzat Altun'un "İnsanlar, Suriye'ye şeriatın gelmesi durumunda aynısının Türkiye'de de yaşanabileceğinden korkuyor." dediğini aktarıyor.

Türkiye'deki Alevilerin Suriye'de Beşşar Esad hükümetinin devrilmesine hükümetin verdiği desteğe karşı çıktığına dikkat çeken Cockburn, kendisine konuşan ekonomi uzmanı Atilla Yeşilada'nın "Erdoğan'ın Suriye'deki Alevilere karşı sarf ettiği her sözde Türkiye'deki Alevilere yöneltilen mezhepsel imalar var." dediğini yazdı.

Cockburn makalesinde Suriye'deki iç savaştan kaçan Alevilerin kendilerini Türkiye'de de tehdit altında hissettiğini, ve Sünni olmadıklarının ortaya çıkması durumunda Özgür Suriye Ordusu üyelerinin gelebilecek olası bir saldırıdan dolayı hükümetin mülteci kamplarına gitmediklerini aktardı.

Independent yazarı, kimi Alevilerin İstanbul'a geldiğini ve burada Pir Sultan Abdal Alevi kültürel merkezine sığındıklarını söyledi.

Cockburn makalesinin ilerleyen bölümlerinde Gezi protestoları sırasında hayatını kaybeden beş kişinin Alevi olmasının Alevilerin hükümete karşı artan öfkesi olduğunu öne sürdü.

Yazar, İstanbul'da ziyaret ettiği bir Cemevi'nde kişilerin uğradıkları ayrımcılıktan yakındığını, ve bir kişinin "Hükümet bize insan gibi davranmıyor. Vergi veriyoruz ama karşılığında hiçbir şey almıyoruz." dediğini aktarıyor.

Cockburn makalesini şöyle bitiriyor: "Türkiye'nin kapılarını açık tutması, Suriye'deki savaşın sınırdan taşmasına neden oldu.

Türkiye ekonomik ve siyasi bakımdan başarılı olsa da AK Parti ve otoriter laiklerin iktidar için sergilediğini çekişme toplumda çatlaklar doğurdu. Türkiye'de ve bölgede artan siyasi tansiyon mezhepsel farklılıkları daha da patlamaya hazır bomba haline getiriyor."