Independent: Mesut Özil, Manchester United'a gidebilir

İngiliz gazetesi Independent, Premier Lig'de Arsenal forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'in Manchester United'a transfer olacağını yazdı.
Independent'ın özel haberine göre Mesut Özil, sezon sonunda "Bosman Kuralları" uyarınca serbest kalabilir.
Manchester United, Arsenal'le sözleşme yenilememesi durumunda serbest kalacak olan Mesut Özil'i sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.
Gazete, 2010 yılında Real Madrid'te beraber çalışan Jose Mourinho - Mesut Özil ikilisinin sonraki dönemde de görüşmeye devam ettiğini belirtti.
Son dönemde gösterdiği performansla Arsenal tribünlerinin tepkisini çeken Özil, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 5 maçta takımına henüz gol veya asist katkısında bulunamadı.