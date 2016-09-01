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BBC Türkçe

Independent: Kürtler kendilerine fazla güvendi

Independent gazetesinin Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn, IŞİD yöneticilerinden Ebu Muhammed el Adnani'nin öldürülmesini ele aldığı yazısında, Türkiye'nin Suriye harekâtına ve Kürtlerin bölgedeki geleceğine de değiniyor.

01 Eylül 2016 10:09

Independent gazetesinin Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn, IŞİD yöneticilerinden Ebu Muhammed el Adnani'nin öldürülmesini ele aldığı yazısında, Türkiye'nin Suriye harekâtına ve Kürtlerin bölgedeki geleceğine de değiniyor:

"Bugün gelinen nokta IŞİD açısından eskisine göre daha kötü. Örgütün çevresi IŞİD'i yok etmek istediğini söyleyen yapılarla sarıldı.

"Ancak düşmanlarının sayısı ve çeşitliliği IŞİD için hiçbir zaman kaygı unsuru değildi. Çünkü bu yapılar IŞİD'den nefret ettikleri kadar birbirlerinden de kuşku duymaya devam ediyor.

"Özellikle Türkiye ve Suriyeli Kürtler her ne kadar IŞİD'le mücadele konusunda kararlı olduklarını dile getirseler de bugün en keskin zehirlerini birbirlerine karşı kullanmak üzere saklıyorlar.

"Son günlerde ABD Suriyeli Kürtler ve Türkiye arasında bir ateşkesin sağlanması için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ancak Ankara 'terörist' olarak tanımladığı Suriyeli Kürtlerle herhangi bir anlaşma olamayacağı konusunda ısrarcı.

"ABD IŞİD'in Cerablus'u elinde tutmak için savaşacağını varsaymıştı. IŞİD sadece Menbic muharebesinde yaklaşık 1000 militanını yitirdi. Ancak örgüt Cerablus için savaşmaktansa Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin kasabayı almasına izin verdi.

"Büyük ihtimalle örgütün yönetim kademesi sonunda kaybedecekleri bir savaş için kaynak harcamayı akıllıca bulmadı.

"Aynı zamanda Türklerle Kürtlerin bölgede karşı karşıya gelerek IŞİD'dense birbirleriyle çatışmaya gireceklerini de hesaplamış olabilirler.

"Bu noktadan sonra kuzey Suriye'de devlet benzeri bir yapı kuran Suriyeli Kürtlerin ABD hava kuvvetleriyle yürüttükleri başarılı müttefikliği devam ettirmeleri çok zor.

"ABD'yle yapılan işbirliği Kürtlerin kendilerine fazla güvenmesine ve ABD hava desteğinin devam edeceğine inanmalarına yol açtı.

"Fırat Nehri'nin doğusundaki Kürt yönetimindeki bölgeler, Türkiye'den gelebilecek olası saldırılara karşı oldukça savunmasız. Önemli yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı sınırda bulunuyor.

"Türkler için en büyük sıkıntıysa, Suriye harekâtı sınırın karşı tarafında fiili bir Kürt yönetimi olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

"Suriye'deki Kürt oluşumunu ortadan kaldırabilecek tek şey top yekün savaş gibi duruyor.

"Suriye krizinde gelinen nokta ABD'yi zor bir tercih yapmaya itiyor. Türkiye'den gelebilecek akınlara karşı Kürt müttefiklerinin yanında durmaya devam edecekler mi?

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