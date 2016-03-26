Independent kâğıt baskıya veda etti: Mürekkep kurudu...

İngiliz The Independent gazetesi, son kez baskıya gitti. İngiltere'de 1986'dan beri yayınlanan gazetenin son başyazısında, verilen ‘cesur’ karara dair değerlendirmeyi zamanın yapacağı belirtilirken, Independent’ın dünyanın dört bir yanından gazetelerin takip edeceği bir örnek olduğu ifade edildi.

Yazıda, “Bugün baskı durdu, mürekkep kurudu ve yakında kâğıt da kırışmayacak. Bir dönem kapandığında, yeni bir tanesi açılır ve Independent ruhu ilerlemeye devam eder” ifadelerine yer verildi. Gazetenin son sayısında, dün MİT TIR'ları davasında hâkim karşısına çıkan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün yargılanmasına ilişkin olarak da "Adaletin maskaralığı" başlıklı bir habere yer verildi.

Independent’ın sahibi ESI Media, şubat ayında gazetenin kâğıt baskıya veda edeceğini açıklamıştı. Independent’tan yapılan açıklamada, amaçlarının sürdürülebilir ve kazançlı bir gelecek sağlamak olduğu belirtilirken; gazetenin sahibi Rus İşadamı Yevgeniy Lebedev de “Gazete endüstrisi değişiyor ve bu değişim okurlar tarafından yönlendiriliyor. Okurlar bize geleceğin dijital olduğunu gösterdi” demişti.

İşte Independent'ın baskıya veda ettiği son sayısı:

Can Dündar ve Erdem Gül davasına ilişkin Independent'ın haberi şöyle: