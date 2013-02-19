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Independent: İslam'ın Ortaçağ'da içkiyle sorunu yoktu, şimdi baskılar arttı

İndependent gazetesince yayımlanan bir makalede İslam dünyasında yayılan içki yasaklarına dikkat çekildi

19 Şubat 2013 16:00

THY'nın içki servisine getirdiği kısıtlamalara ilişkin tartışmalar sürerken "Ortaçağ'da İslam'ın içki ile bir sorununun olmadığı, şimdi ise baskıların arttığı" yorumları yapılıyor. İndependent gazetesince yayımlanan bir makalede İslam dünyasında yayılan içki yasaklarına dikkat çekerken Türkiye'deki uygulamalar üzerinde de duruldu. Makalede "Türkiye'nin ortasındaki birçok kentte, sessizce içkiyi kaldırdı" sözleri kullanıldı.

İngiliz Independent gazetesinin "İçkiyi Bıraktırmak: İslam ve Yasak Kültürünün Yükselişi" başlığı ile yer verdiği, gazeteci ve yazar Lawrence Osborne imzalı makalede, "Ortaçağ'da İslam'ın içki ile bir sorunu yoktu, şimdi ise, Birleşik Kraliyet'teki Şeriat devriyeleriden Mısır'daki açık yasaklara kadar, baskılar giderek artıyor" spotu kullanıldı.

İngiltere'deki "Şeriat devriyeleri" olayı ve Kahire'de içki servisini yapan barlarda büyük azalmaya vurgu yaptıktan sonra Türkiye'deki duruma da değinen Osborne, geçen yıl Türkiye'de yaşarken vergi oranları yükseltilmesiyle marketteki içki fiyatlarının nasıl arttığını gördüğünü de anlattı.

"Türkiye'nin ortasındaki birçok kent, sessizce içkiyi kaldırdı" diyen Osborne "Ve aynı şeyi, Endonezya'dan Tayland'ın Müslüman güneyine, Kelantan gibi Malezya'daki bazı illerine kadar görüyorum" ifadelerini kullandı.

Osborne, "Türkiye'de Atatürk ve Pakistan'da Muhammed Ali Cinnah gibi bazı modern İslam ülkelerinin kurucularının içki içmeyi sevdiklerine" dikkat çektikten sonra "İçki konusunda yükselen paranoya aslında bu çağın fenomenidir" yorumunu yaptı.

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