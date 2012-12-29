Independent: İngiltere Avrupa Birliği üyeliğinden çıksın, Türkiye alınsın

İngiliz Independent gazetesi, “Türkiye AB’ye girmeli mi?” sorusuna yanıt aradı. Gazetenin “Haftanın büyük soruları” başlıklı bölümünde “Türkiye AB’ye girmeli mi?’ ‘İngiltere AB’den ayrılmak için referandum yapmalı mı?” sorularına İngiliz tarihçi Norman Stone yanıt verdi.

Stone yazısında, “Türkler gerçekten AB’ye girmek istiyorlarsa bizim üyeliğimizi alabilirler” yorumunu yaptı.

İngiliz yazar, Türkiye’nin AB’ye girip girmemesi ile ilgili olarak şu görüşleri aklardı:

”Eğer Avrupa, Türkiye’nin 1963’te dahil olduğundaki gibi bir oluşuma sahip olsaydı Türkiye’nin üyeliği anlaşılabilirdi. Türkiye geniş ve büyüyen bir pazar. Çoğu deneyimli genç nüfusu sahip Avrupa’daki tek ülke. Türkiye’yi Avrupa standartlarına uydurma çabaları uyumakta olan tekeli ödüllendirmek ve ülkeyi yabancı yatırıma daha çok açmak için yararlı. Ülkede refah giderek artıyor. Ancak her zamankinden daha yakın bir birliğe sahipken Türkler, Güney Kıbrıs gibi bir pürüzü beklemek zorunda oldukları söylendiği gerekçesiyle kendilerini saçma bir reddedilmeye mazur bırakıyor.”



Türklerin asıl problemi vize uygulaması



Yazısında Türkiye’ye uygulanan vize rejimine de değinen Stone, özellikle profesyonel Türklerin Avrupa vizesi almak için küçük düşürüldüğünü savunarak, Türkiye’de gerçek problemin AB’nin vize uygulaması olduğuna dikkat çekti.

Stone yazısına şöyle devam etti:

“Türkler, üç günlük ziyaret vizesi için bile sanki uyuşturucu kaçakçısı gibi kocaman formaları doldurmak zorundalar. ABD bir günde Türklere 10 yıllık vize veriyor. Komik bir şekilde bana ‘herkese aynı şekilde muamele yapmaları gerektiğini’ söylediler. Neden? Belki de yanıt: Eğer Türkler gerçekten AB’ye girmek istiyorlarsa bizim üyeliğimizi alabilirler.”



İngiltere'den ayrılma tehdidi



Stone, İngiltere’nin AB üyeliği konusunda referandum yapılması gerektiğini belirttiği yazısında Avrupa’nın soru sorulmaksızın iyi şeyler de yaptığını ancak şu andaki Euro bölgesi için söz verilen merkezileştirme yönteminin İngiltere’ye uymadığını belirtti.

Stone yazısını şöyle noktaladı:

“Eğer referandumdan ‘hayır’ çıkarsa bu Avrupa için iyi olabilir. Bir anlamda, yolsuzluk, zorbalık ve yetersizlik İngiltere’nin ayrılma tehdidiyle son bulabilir.”