İncirlik'e ABD ait 4 kargo uçağı iniş yaptı

ABD Hava Kuvvetlerine ait 8 askeri uçak ve 300 kişilik askeri ekibin dün IŞİD ile mücadele kapsamında İncirlik üssüne gelmesinin ardından, bugün de Adana merkez Sarıçam ilçesi İncirlik bölgesindeki 10. Tanker Üs Komutanlığına 4 kargo uçağı daha iniş yaptı.

Radikal'de yer alan habere göre, gün içinde ABD'ye ait 2 kargo uçağının iniş yaptığı üsse, 4 kargo uçağı daha indi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş ve tanker uçaklarının rutin hareketliliğinin gözlendiği üsten, ABD'ye ait 2 kargo uçağının da havalandığı görüldü.