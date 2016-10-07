İncirlik ziyareti sonrası soru işaretleri

Alman Meclisi Savunma Komisyonu heyetinin İncirlik Üssü’nde Alman birliklerini ziyaret etmesinin ardından Ankara-Berlin arasındaki sorunlardan biri aşılmış olsa da, görüş ayrılıkları giderilmedi. Görüş ayrılığı yaratan konuların başında da, Alman Meclisi’nin Haziran ayı başında aldığı Ermeni soykırımını tanıyan kararı bulunuyor. Bu karara tepki gösteren Türkiye, Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü’nü ziyaret etmesine izin vermemişti. Ancak Alman hükümetinin bu kararın hukuki bağlayıcılığı olmadığını açıklamasının ardından, Türkiye ziyarete yeşil ışık yakmıştı. Alman milletvekillerinin verdiği bilgiye göre, Türk parlamenterler Ermeni soykırımını tanıyan karara ilişkin rahatsızlıklarını bir kez daha dile getirdi; Alman heyet üyeleri ise kararı savunan açıklamalar yaptı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Rainer Arnold, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Biz onlara Alman Meclisi’nin siyasi bir yapı olduğunu, Alman Meclisi’nin her konuda düşüncesini açıklayabileceğini, burada kimsenin konunun tarihi ve hukuki açıdan ele alınmasını engellemeyeceğini söyledik” dedi.

Bunun yanı sıra “Türkiye’nin demokrasi açısından yanlış yöne gittiğini” söyleyen Rainer Arnold, Türkiye’deki basın özgürlüğü ve insan hakları ihlalleri konusunun da görüşmelerde ele alındığını dile getirdi.

Sosyal Demokrat Partili Arnold, bu ziyaretin ardından elbette iki ülke arasındaki sorunların çözülmediğini ama “farklı görüşlerde olsalar bile dost ve müttefiklerle diyaloga devam etmenin” önemli olduğunu vurguladı.

Neu: HDP’nin heyette olmamasını eleştirdik

Muhalefetteki Sol Parti milletvekili Alexander Neu ise bu ziyaret ile Türkiye ile Almanya arasındaki buzların tam olarak eridiğine inanmıyor. Neu DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Ankara’da Türk parlamenterlerle yapılan görüşmenin “zorunluluk icabı yapılan bir toplantı” olduğu izlenimini edindiğini dile getirdi. Neu, ayrıca görüştükleri heyette Halkların Demokratik Partisi (HDP) temsilcisinin olmamasını da eleştirdiğini belirtti.

Önümüzdeki dönemlerde İncirlik ziyareti nasıl olacak?

Alman milletvekillerinin akıllarındaki soru işaretlerinden biri de Türkiye’nin İncirlik Üssü’nün ziyaret edilmesinin sürekli hale getirilmesine izin verip vermeyeceği. Sol Partili Alexander Neu, Ankara’daki görüşmede bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi. “Bu bir seferlik bir izin miydi, yoksa Alman Meclisi önümüzdeki dönemlerde de İncirlik Üssü’ndeki Alman askerlerini ziyaret edebilir mi?” sorusunu yönelttiğini belirten Neu, “yarım ağızla evet” yanıtı aldığına dikkati çekti.

İncirlik Üssü’nün Alman Meclis üyeleri tarafından ziyaret edilmesi Alman parlamenterler için büyük önem taşıyor. Çünkü Alman askerlerinin görev alanı ve süresine Alman Meclisi karar veriyor. Sosyal Demokrat Parti, IŞİD’e karşı terörle mücadele koalisyonuna destek veren Alman birliğinin İncirlik’teki görev süresinin uzatılması için, Alman parlamenterlere sürekli ziyaret izni verilmesini şart koşuyor. Bu misyon kapsamında görev yapan askerlerin görev süresi bu yılın sonunda doluyor.

NATO AWACS misyonu gündeme gelecek

NATO’nun Almanya’dan talep ettiği AWACS savaş uçaklarının İncirlik’e gönderilmesi konusunun da önümüzdeki günlerde Alman Meclisi’nin gündemine gelmesi bekleniyor. Planlanan bu misyonun da Türkiye’deki görüşmelerde gündeme geldiğini belirten Arnold, “Burada da aynı şartlar geçerli, eğer AWACS misyonu çerçevesinde görev yapacak Alman askerlerini ziyaretimiz edebileceğimiz konusunda garanti verilirse, AWACS hakkında tartışabiliriz, hatta bu misyona onay da verebiliriz” dedi. Arnold, eğer ziyaret izni verilmezse de, “askerleri geri çekme” seçeneklerinin bulunduğuna dikkat çekti.

Alman parlamenterler, Alman askerlerinin terörle mücadele kapsamında İncirlik’te bulundurulmasına Türkiye’nin sıcak baktığı izlenimine sahip olduklarını vurguluyor. Arnold, eğer Türk tarafı önümüzdeki dönemde ziyaret izni konusunda sorun yaratırsa, bu şekilde “Alman Meclisi’ni değil teröre karşı oluşturulan ittifakı cezalandırmış” olacağını söyledi.

İncirlik’e yatırım

Alman parlamenterlerin görüşmelerinde ele alınan konulardan biri de Alman hükümetinin İncirlik’e planladığı 58 milyon euroluk yatırım oldu. Bu çerçevede, Tornadolar için özel uçuş pisti ile askerlerin kalacağı bir kışla inşa edilmesi planlanıyor. Ayrıca operasyonlarda kullanılacak modern teknikle donatılmış geçici karargâhların yaptırılması öngörülüyor. Arnold, bu konuda Alman tarafının gereken bütün hazırlıkları yaptığını ve ancak Türk tarafının izin vermesinin beklendiğini söyledi. “Türk tarafının süreci hızlandırmasını dilediğini” belirten Arnold, özellikle askerlerin kışla ihtiyacının oldukça acil olduğunu, mevcut bazı barınaklarda durumun iyi olmadığını dile getirdi.

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Jülide Danışman / Berlin