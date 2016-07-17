İncirlik Üssü’nün komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van tutuklandı

Darbe girişimi nedeniyle Adana'da gözaltına alınanlardan aralarında İncirlik Üssü'nün Türk komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın da bulunduğu 11 asker ile 1 emniyet müdürü tutuklandı.

Yeni Şafak’ın haberine göre, Darbe girişiminin düzenleyici ve 1'inci derecede yardımcı oldukları iddiası ile gözaltına alınan, 11 rütbeli asker ile 1 emniyet müdürü emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme, darbe girişimcilerinin emri ile Ankara ve İstanbul'daki F-16'ların uzun süre havada kalabilmesi için tanker uçakların havalandığı İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van, Kurmay Albay Halil Çelik, Hakim Teğmen Gani Çetintaş, Hakim Teğmen Faruk Savaş, Hakim Teğmen Mustafa Haşim Boynueğri, Üsteğmen Hasan Şahna, Binbaşı Osman Tunahan Berk, Hava Pilot Kurmay Binbaşı Devrim Egriağaç, Hava Pilot Üsteğmen Fatih Akbulut, Hava Uçak Bakım Kıdemli Üstçavuş Bülent Toygar, Hava Pilot Üsteğmen Hızır Özyuva ve 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Haluk Pamukçu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanan şüpheliler, askeri inzibat tarafından Adana Merkez Komutanlığı'na götürüldü. Askerlerin bir kısmının sivil, diğerlerinin de asker üniformalarındaki rütbelerin sökülmüş olduğu görüldü.