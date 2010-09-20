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İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ'NDEN SEVKIYAT ADANA (A.A)

20 Eylül 2010 19:11

-İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ'NDEN SEVKIYAT ADANA (A.A) - 20.09.2010 - Adana'nın merkez ilçesi Sarıçam'a bağlı İncirlik Mahallesi'ndeki İncirlik Hava Üssü'nden son 6 yılda Irak ve Afganistan'da konuşlanan Amerikalı asker ve sivil personele 302 bin 734 ton gıda ve çeşitli eşya taşındığı bildirildi. İncirlik Hava Üssü yetkililerinden alınan bilgiye göre, üsten son 6 yıl içerisinde ABD'nin Irak ve Afganistan'daki askeri ve sivil personeline başta gıda olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli görev üstlendi. İncirlik Üssü'ne 2005 yılı başından 2010 yılı 24 Ağustos tarihine kadar toplam 302 bin 734 ton gıda ve çeşitli eşya taşındı. Üsse getirilen bu malzemelerin tamamı daha sonra ABD'nin Irak ve Afganistan'daki birliklerine ulaştırıldı. Üsse bu süre içerisinde ABD ve Avrupa'daki üslerden, aralarında C-5, Galaxi gibi dev nakliye uçaklarının da yer aldığı 39 bin 90 uçuş yapıldı.

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